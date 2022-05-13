الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوداد ضد بيترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف الوداد المغربي، مساء اليوم الجمعة، على ملعبه محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء منافسه بيترو أتلتيكو الأنغولي، في جولة الإياب لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الوداد على حساب بيترو أتلتيكو في ملعب الأخير بجولة الذهاب، يوم السبت الماضي، بنتيجة 3/1.

الوداد يقترب من نهائي دوري أبطال أفريقيا بثلاثية على بيترو أتلتيكو https://t.co/rBKOkxhbkh pic.twitter.com/d1dE6FVsvG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 7, 2022

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوداد وبيترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء الساعة 20:00 بتوقيت المغرب بصافرة الحكم الجنوب أفريقي فيكتور غوميز.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق جواد بدة، وقناة الرياضية المغربية (البث الأرضي) بصوت المعلق عادل المسعودي.

فرص التأهل

يحتاج الوداد للفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بنتيجة 0/2 على ملعبه للتأهل رسميا لنهائي البطولة.

ويحتاج بيترو أتلتيكو إلى ريمونتادا قوية بالفوز على الوداد في عقر داره بفارق 3 أهداف أو الفوز بفارق هدفين بنتيجة أكبر من 3/1 مثل 4/2 أو أكبر.

ويعني الفوز بنتيجة 3/1 لجوء الفريقين إلى ضربات الترجيح لتعادلهما في نتيجة اللقاءين.

وتقابل الفريقان من قبل في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا موسم 2019/2020، وفاز الوداد بنتيجة 4/1 كما تعادلا في أنغولا بنتيجة 2/2.

وتجدد الموعد في موسم 2020/2021 بمرحلة المجموعات، وفاز الوداد في أنغولا بنتيجة 1/0 وفاز في المغرب بنتيجة 2/0.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات بنسخة دوري الأبطال الحالية، وحقق بيترو أتلتيكو فوزه الوحيد بنتيجة 2/1 في أنغولا، ثم خسر في المغرب بنتيجة 1/5، ثم خسر في ذهاب نصف النهائي بنتيجة 1/3 في ملعبه.

رسميا.. المغرب يستضيف نهائي دوري ابطال أفريقيا يوم 17 يوليو https://t.co/dMEQc8cOym pic.twitter.com/BtCoZebwiV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2021

أسلحة الوداد

يطمع الوداد في تحقيق التأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة في تاريخه بعدما توج باللقب 1992 و2017، وخسر البطولة في نسختي 2011 و2019.

ويسعى الوداد لتأكيد تفوقه على بيترو أتلتيكو ليحجز موعدا في النهائي، خاصة أن المباراة الأخيرة ستقام على ملعب محمد الخامس بعد قرار الاتحاد الأفريقي ”كاف“ بتأكيد إقامة النهائي على الملعب.

وقال وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه يبحث عن تأكيد تفوقه وحسم الفوز مرة أخرى، مؤكدا أن بيترو أتلتيكو لعب في المغرب عدة مرات ويعلم كل التفاصيل الخاصة بهذه المواجهات.

وأشار إلى أن الوداد يحتاج دعم جماهيره للعبور للمباراة النهائية، مؤكداً أنه لا ينشغل على الإطلاق بما يدور حول اعتراضات على ملعب اللقاء النهائي.

ويعاني الوداد غياب لاعبه زهير المترجي للإصابة، بجانب مؤيد اللافي الذي انتهى موسمه للإصابة أيضاً.

ويعتمد الوداد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد رضا تكناوتي، وأمامه رباعي الدفاع أشرف داري وأمين فرحان وأيوب عملود ويحيى عطيةالله.

ويقود خط الوسط يحيى جبران وأمامه الرباعي بديع أووك وعبدالله حيمود وأيمن الحسوني وأنس سرحات مع المهاجم جي مبينزا.

الكاف يرفض طلب الأهلي ويتمسك بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب https://t.co/SUrdBK5mit pic.twitter.com/X7ij1NjoRm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2022

أوراق بيترو أتلتيكو

يتطلع بيترو أتلتيكو لتحقيق المفاجأة وحصد تذكرة التأهل للنهائي على حساب الوداد.

وخاض الفريق تدريبات مكثفة في مدينة لشبونة البرتغالية، ووصل إلى المغرب مساء أمس الخميس للمزيد من التركيز.

ويعاني بيترو أتلتيكو غياب لاعبه ويليام سواريس، ويعتمد المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس المدير الفني على تشكيلة تضم حارس المرمى ويلنجتون ليما، وأمامه رباعي الدفاع بيدرو بينتو وكوينتو وإدي أفونسو وتو كارنيرو.

ويقود خط الوسط بيدرو ميغيل وبجواره جوب وجيلسون، مع ثلاثي الهجوم تياجو أزولا ويانو وجاردي.

وقال خالد فوهامي حارس الوداد الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المهمة تبدو سهلة بعض الشيء نظريا للفريق المغربي، ولكن لا شيء مضمون في كرة القدم.

وأضاف فوهامي: ”كرة القدم لا تعرف المستحيل، ويجب أن يكون الوداد حذرا من هذه المواجهة ويعمل على حسمها منذ البداية بتسجيل هدف مبكر“.