بشرى كربوبي أول امرأة تدير نهائي كأس العرش المغربي بين الجيش الملكي والتطواني

ستصبح بشرى كربوبي أول امرأة تدير مباراة نهائي كأس العرش المغربي لكرة القدم التي ستقام يوم السبت بين الجيش الملكي والمغرب التطواني في أغادير.

وسيساعد بشرى، التي تعمل في جهاز الشرطة، زميلتها فتيحة الجرمومي إضافة إلى المساعد الثاني مصطفى أكرداد وسيكون الداكي الرداد حكما رابعا.

وسيتولى الحكم الدولي رضوان جيد مهمة حكم الفيديو المساعد وسيساعده ياسين بوسليم وعبد الصمد ابرتون.

وسبق لبشرى إدارة مباريات بدوري المحترفين كما أدارت مباراة بنهائيات كأس أفريقيا الأخيرة في الكاميرون.

ويبحث الجيش الملكي عن لقبه 12 حيث يعود آخر تتويج له لعام 2009 بينما تأهل المغرب التطواني، العائد لدوري الكبار، للنهائي للمرة الأولى.

من هي بشرى كربوبي؟



بدأت بشرى كربوبي مشوارها مع التحكيم عام 2001، ثم تولت إدارة المباريات رسميًا عام 2007 في المغرب، ثم حكمة دولية عام 2017.

وشاركت بشرى كربوبي في كأس أمم إفريقيا للسيدات بغانا 2018.

واختار الاتحاد الإفريقي بشرى كربوبي للمشاركة مع حكام بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون، وكانت ضمن طاقم حكام الفار في المباراة النهائية بين مصر والسنغال.