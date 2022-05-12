الوداد يسعى لتأكيد تفوقه‭ ‬على بترو أتلتيكو والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

سيسعى الوداد البيضاوي المغربي لتأكيد تفوقه عندما يستضيف بترو أتلتيكو الأنجولي، غدا الجمعة، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

واقترب الوداد من بلوغ النهائي الذي سيقام في المغرب بفوزه 3-1 على بترو أتلتيكو في لواندا ذهابا.

ويخوض الوداد، مساء اليوم الخميس، آخر حصة تدريبية منتشيا بفوزه الكبير ذهابا، ليضع بذلك قدما في النهائي الذي قرر الاتحاد الأفريقي (الكاف) إقامته بالمغرب بعد أن أصبح البلد الوحيد الذي تقدم بطلب استضافة بعد انسحاب الاتحاد السنغالي.

وسيكون بوسع المدرب وليد الركراكي الاستفادة من خدمات لاعب الوسط الدفاعي جلال الداودي الذي أكمل عقوبة الإيقاف لمباراتين، إلى جانب لاعب الوسط الهجومي رضا الجعدي بعد تعافيه من إصابة.

ويبحث الوداد عن لقبه الثالث في البطولة التي توج بلقبها آخر مرة في 2017، وقبل ذلك عليه تجاوز ضيفه بترو الذي سبق أن فاز الفريق المغربي عليه في دور المجموعات بالدار البيضاء 5-1.

وستقام المباراة أمام 35 ألف متفرج بدلا من 45 ألف مشجع؛ بعد أن عاقب الكاف الوداد بسبب إلقاء مقذوفات في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.