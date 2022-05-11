بايرن ميونخ يتوصل إلى اتفاق نهائي لضم المغربي نصير مزراوي مدافع أياكس

توصل نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم ”بوندسليغا“ إلى اتفاق لضم المدافع المغربي نصير مزراوي، في صفقة انتقال حر قادماً من أياكس الهولندي.

وذكرت مجلة كيكر الرياضية، اليوم الأربعاء، أن مزراوي، الذي شارك في 12 مباراة مع المنتخب المغربي، سيحصل على عقد لمدة أربعة أعوام لينضم إلى بايرن بعد نهاية عقده مع أياكس في 30 يونيو المقبل.

وسيمثل انضمام مزراوي (24 عاماً) خياراً أمام المدير الفني لبايرن ميونخ جوليان ناغلسمان لمركز الظهير الأيمن، وبالتالي سيعيد الفرنسي بنيامين بافارد إلى مركزه المفضل في قلب الدفاع، وذلك مع انتقال نيكلاس زوله إلى بروسيا دورتموند.

وتردد أن بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع لاعب آخر من أياكس، وهو لاعب خط الوسط ريان جرافنبرخ (19 عاماً)، لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق بين الناديين بعد.

ويتردد أيضاً أن قائمة اللاعبين الذين يرغب بايرن في ضمهم تشمل بورنا سوزا مدافع شتوتغارت وكونراد لايمر لاعب خط وسط لايبزغ.