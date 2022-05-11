بعد اعترافها.. ما الأزمة التي أثارتها زوجة فاردي لرياض محرز قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي؟

نفت ربيكا فاردي زوجة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ما تردد بشأن معرفة معلومات من زوجها عن اضطرابات في غرفة ملابس الفريق بسبب غياب الجزائري رياض محرز عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي للضغط على النادي من أجل الموافقة على رحيله إلى مانشستر سيتي في 2018.

واستمعت المحكمة العليا إلى أن ربيكا فاردي التي حاولت ”افتعال أزمة عن اضطرابات في غرفة ملابس ليستر سيتي عندما دخل النجم رياض محرز ”في إضراب“ وغاب عن التدريبات.

استمعت المحكمة إلى أقوال ربيكا فاردي ،40 عامًا، بشأن اتصالها بوكيلة أعمالها كارولين وات بعد غياب محرز عن التدريب لليوم الثاني على التوالي في 2018، حيث كان يسعى قبل أربع سنوات للانتقال إلى مانشستر سيتي.

وفي رسالة على مجموعة ”واتس آب“ كتبت فاردي: ”لم يحضر محرز للتدريب مرة أخرى. اللاعبون غاضبون“.

اقترحت وات أن تتصل بالمراسل التلفزيوني روب دورسيت الذي كان أحد الصحفيين الذين يغطون القصة لقناة ”سكاي سبورتس نيوز“، ردت فاردي بأنها لا تريد للقصة ”أن يتم نسبها لي“.

وغرد دورسيت لاحقًا: ’قيل لي إن رياض محرز لم يحضر تدريبات ليستر هذا الصباح. لقد غاب الآن عن حصتين تدريبيتين ومباراة، لذا فهو من الناحية الفنية يخالف العقد ويدخل في إضراب. تقول المصادر إنه مصاب بالاكتئاب بعد فشله في الانتقال إلى مانشستر سيتي“.

وخلال الاستماع إلى أقوالها في المحكمة قالت ربيكا إن قصة الاضطرابات في غرفة الملابس ”لم تأتِ مني 100 في المائة على الإطلاق“، لكنها اعترفت بأنها ”في لحظة عابرة“ بدا من رد وات أنها ”مستعدة للقيام بهذه الأمور السيئة“ من أجلها.

وأصرت على أن المعلومات لم تأت من زوجها جيمي، مهاجم ليستر سيتي. قالت ؛ ”القيل والقال كان بالفعل هناك“.

في الرسائل ، اقترحت السيدة وات بعد ذلك أن تتمكن من ”إخبار شخص ما“ بعدم حضور محرز وأجابت ربيكا ”افعلي ذلك“.

قالت ربيكا للمحكمة العليا إن ذلك كان ”مجرد ثرثرة“ عندما تحدثت مع وكيلة أعمالها.

وأضافت السيدة فاردي: ”لقد كانت مجرد تكهنات حول معلومات بسيطة سمعتها ، وكذلك قرأتها في الصحافة من قبل. نعم ، لا يبدو الأمر جيدًا هناك ، كنت أتحدث عن أشياء موجودة بالفعل ومعروفة وفي العلن. كنت مجرد ثرثرة ”.

وقالت السيدة فاردي إنها لا تعرف ما إذا كان زملاء زوجها في ذلك الوقت كانوا ”غاضبين“ من عدم حضور محرز للتدريب.

استمعت المحكمة إلى أن وكيلتها بشأن ما إذا كانت قد نقلت معلومات عن غضب اللاعبين من غياب محرز عن التديب إلى مراسل قناة سكاي سبورتس ، لكن السيدة فاردي قالت إنه لم يتم إخبارها.

وأضافت أن زوجها ”لم يناقش قط ما إذا كان اللاعبون غاضبين“. واعترفت بأن الرسائل المتبادلة مع وكيلتها ”لا تقرأ جيدًا“.

وعاد محرز في النهاية إلى تدريبات ليستر لكنه انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني في صيف 2018.