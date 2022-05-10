الأهلي يقرر تصعيد أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا للمحكمة الرياضية الدولية

أعلن النادي الأهلي المصري الاحتكام إلى المحكمة الرياضية الدولية طلبًا للعدالة في أزمة الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وحسم الكاف موعد وملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، بعد حالة واسعة من الجدل والاعتراضات بين ناديي الأهلي والوداد، حيث ستلعب المباراة الختامية، في 30 مايو الجاري، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وهو ملعب الوداد القريب جدًا من التأهل للنهائي.

الأهلي يدرس الموقف القانوني بشأن قرار إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب https://t.co/Bg1ioNg3Qa pic.twitter.com/1hJgeFfCY3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2022

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إنه قرر اللجوء إلى المحكمة الرياضية ”ردًا على رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة المباراة المشار إليها على ملعب محايد، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتبارى في الدور قبل النهائي للبطولة، فضلًا عن أمور أخرى تخل بالميثاق الأوليمبي، ولوائح الفيفا، ولوائح الاتحاد الأفريقي ذاته“.

وأضاف: ”سيقوم الأهلي الذي سبق وأن طالب «كاف» بإقامة المباراة على ملعب محايد بالطعن على القرار الصادر في هذا الشأن، وسيطلب إجراءات مستعجلة للفصل في الموضوع قبل الموعد المحدد للمباراة.. خاصًة أن «كاف» في القرار الصادر عنه والمدون على حساباته الرسمية، ومنذ أمس أعلن عن إسناد تنظيم المباراة لملعب بعينه، وفي نهاية القرار ذاته أشار إلى أنه يدرس حاليًا إقامة المباراة النهائية بالنظام القديم ذهابًا وإيابًا“.

وتابع: ”النادي الأهلي يأمل بحرص الاتحاد الأفريقي على عدم تعطيل العدالة، وينتظر قبوله للإجراءات المستعجلة، وتقديم المستندات ذات الصلة للمحكمة الرياضية الدولية؛ حتى يتم الفصل في هذا الأمر، وتحقيق العدالة الناجزة“.

واختتم النادي الأحمر بيانه، قائلًا: ”جاء قرار الأهلي بالتصعيد للمحكمة الرياضية الدولية بعدما رأى أن إسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي قد يترتب عليه منح أحد الفرق أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره، فضلًا عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى.. كما أن «كاف» استند إلى وجود عرض وحيد لاستضافة المباراة، وتم سحب العرض الآخر دون أن يتم الإعلان عنه أو عن أسبابه“.

🚨| الأهلي يقرر تصعيد أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال للمحكمة الرياضية الدولية pic.twitter.com/MtO7QPl9OA — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 10, 2022

وفي نفس السياق قرر اتحاد الكرة المصري مخاطبة نظيره الأفريقي ”كاف“ لرفض إقامة نهائي دوري الأبطال بالمغرب حفاظًا على حقوق الأهلي.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، اليوم الثلاثاء، لتأكيد طلبه بالخطابات العديدة المرسلة سابقًا للاتحاد الأفريقي، بإقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب محايد، بعدما أعلن الكاف إقامتها، يوم 30 مايو الجاري، على استاد محمد الخامس بالمغرب.

وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه، على رفضه التام لإقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية بالمغرب، لاسيما أن هذا القرار يضر بمبدأ تكافؤ الفرص، بعدما اقترب فريقا الأهلي والوداد المغربي من التأهل للمباراة النهائية، وهو ما طالب الاتحاد المصري لكرة القدم الكاف بضرورة الالتزام به في خطابين سابقين.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا أعلن من خلاله دعمه الكامل للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية في مطلبه العادل والمشروع، وحقه الأصيل في إقامة المباراة على ملعب محايد احترامًا لقواعد اللعب النظيف، كما يؤكد الاتحاد المصري على استعداده لاتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية القانونية المشروعة حفاظًا على حقوق النادي الأهلي.

وكان الكاف أكد في بيانه الرسمي أنه تلقى عرضين من الاتحادين السنغالي والمغربي لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، لكن الاتحاد السنغالي سحب العرض الخاص به.

يذكر أن الأهلي المصري بات قريبًا من التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على وفاق سطيف الجزائري 4-0 في ذهاب نصف النهائي، وكذلك الأمر بالنسبة للوداد المغربي الذي فاز خارج ملعبه على بترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 3-1.