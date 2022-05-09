رسميا.. المغرب يستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، رسميا، اليوم الإثنين، إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا 2022 في المغرب.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”قرر ”كاف“ في 17 يوليو 2019 أن يتم تحديد الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا من خلال مباراة واحدة، بدلا من إقامة النهائي بنظام الذهاب والإياب“.

Morocco to host TotalEnergies CAF Champions League 2022 Final https://t.co/Jqo7KaCKOK — CAF Media (@CAF_Media) May 9, 2022

وأضاف: ”تلقى ”كاف“ عرضًا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومن الاتحاد المغربي لكرة القدم لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022″.

وتابع: ”وسحب الاتحاد السنغالي لكرة القدم بعد ذلك عرضه، ولذلك، يسر ”كاف“ أن يمنح المغرب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 مايو 2022.

وختم البيان: ”تجري حاليًا مناقشات داخل ”كاف“ للعودة إلى إقامة النهائي بالنظام القديم ”ذهاب وإياب“ لتحديد الفائز بدوري أبطال أفريقيا، بدلا من إقامة النهائي بنظام المباراة الواحدة“.

واستضاف ملعب محمد الخامس مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، والتي فاز خلالها الأهلي المصري على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

رسميا.. الأهلي المصري يطلب إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في دولة محايدة https://t.co/zfK6FIUlhu pic.twitter.com/D10oHB5mRH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 8, 2022

ويقترب الأهلي المصري من التأهل للمرة الثالثة على التوالي للمباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا، بعدما تغلب 4/0 على ضيفه وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف النهائي، في حين عاد الوداد البيضاوي المغربي بفوز ثمين بنتيجة 3/1 على بيترو أتلتيكو من أنغولا.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الإياب يومي الجمعة والسبت 13 و14 مايو.

ونال الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين علما أن المارد الأحمر أكثر ناد تتويجا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب، متفوقا بـ5 ألقاب على الزمالك ومازيمبي، في حين حصد الترجي اللقب 4 مرات.

أما الوداد البيضاوي ففاز بدوري أبطال أفريقيا مرتين عامي 1992 و2017، وفاز وفاق سطيف بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين أيضا عامي 1988، و2014، في حين لم يسبق لبيترو أتلتيكو التتويج باللقب.

ويوم أمس الأحد، قال النادي الأهلي المصري إنه أرسل خطابا رسميا إلى الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في دولة محايدة بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في دور نصف النهائي للبطولة.