في مباراة شهدت انقطاع الكهرباء: أهلي طرابلس يسقط أمام أورلاندو بيراتس بالكونفدرالية الأفريقية

وضع فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي قدمًا في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بفوزه على أهلي طرابلس الليبي بهدفين نظيفين في ذهاب نصف نهائي البطولة.

وأحرز فريق أورلاندو بيراتس هدفيه في الشوط الأول، حيث افتتح إينوسنت مايلا التقدم في الدقيقة الثامنة للفريق الجنوب أفريقي.

وأضاف جودمان موسيل الهدف الثاني لصالح الضيوف في الدقيقة 29 من نهاية الشوط الأول.

وشهد ملعب شهداء بنينة الذي استضاف مباراة الأهلي طرابلس وأورلاندو بايرتس في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية انقطاع الكهرباء عن الملعب في الدقيقة 81.

انقطاع التيار الكهربائي في مباراة أهلي طرابلس واورلاندو بيراتس#كأس_الاتحاد_الأفريقي pic.twitter.com/e9kfXO9Uwk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 8, 2022

ويحتاج فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي الفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة على أرضه ووسط جماهيره، بينما يحتاج فريق أهلي طرابلس الفوز بفارق ثلاثة أهداف.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، مع المنتصر من مباراة مازيمبي الكونغولي ونهضة بركان المغربي.

وكافح نهضة بركان المغربي قبل أن يستقبل هدفا في اللحظات الأخيرة ليخسر 1-صفر خارج أرضه أمام مازيمبي ممثل الكونجو الديمقراطية في ذهاب قبل نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد.

وأحرز المهاجم البديل جون باكاتا هدف انتصار مازيمبي بضربة رأس بعدما استغل غياب الرقابة وقابل كرة عرضية من الجانب الأيسر وحولها إلى داخل الشباك.

وسيكون الفريق المغربي، الفائز باللقب في 2020، مطالبا بالفوز بأكثر من هدف في مباراة الإياب في الإستاد البلدي في بركان بعد أسبوع واحد، لضمان التأهل بشكل مباشر إلى المباراة النهائية للمسابقة.