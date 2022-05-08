ترتيب الدوري التونسي: التعادل السلبي يحسم ديربي العاصمة بين الترجي والأفريقي

فرض التعادل السلبي نفسه على ديربي العاصمة التونسية بين الأفريقي وضيفه الترجي، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري التونسي لكرة القدم.

ولم يتمكن كلا الفريقين من هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى نجومهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، لاسيما الأفريقي الذي أهدر لاعبه شهاب لعبيدي ركلة جزاء في الدقيقة 59، تصدى لها محمد صدقي الدبشي، حارس مرمى الترجي الشاب، الذي كان بطلا للمباراة دون منازع،

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الدوري التونسي |

VAR | بعد العودة لتقنية الفيديو، الحكم يحتسب ركلة جزاء لمصلحة النادي الإفريقي ضد الترجي الرياضي … والركلة تضيع بعد تصدي حارس الترجي ببراعة #ديربي_تونس#قنوات_الكاس pic.twitter.com/AJq34zBFqf — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 8, 2022

ووقف الدبشي، الذي خاض لقاءه الأول في ديربي العاصمة التونسية حائلا دون اهتزاز شباكه، بعد تصديه العديد من الفرص المحققة للأفريقي خلال المباراة بخلاف ركلة الجزاء المهدرة.

وبقي الترجي متربعا على صدارة ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه الاتحاد المنستيري.

في حين بقي الأفريقي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

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الدوري التونسي |

نهاية المباراة: النادي الإفريقي 0 – 0 الترجي الرياضي#ديربي_تونس#قنوات_الكاس pic.twitter.com/y2uFOelixk — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 8, 2022

كانت الفرق الـ16 المشاركة بالدوري التونسي هذا الموسم تم تقسيمها إلى مجموعتين خلال الدور الأول للمسابقة، بواقع 8 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى مجموعة التتويج.

ونال الفريقان المتصدران للمجموعتين 3 نقاط قبل خوضهما منافسات مجموعة التتويج، بينما حصل صاحبا المركزين الثاني على نقطتين، وحصد صاحبا المركزين الثالث نقطة وحيدة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري التونسي: