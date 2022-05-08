رسميا.. الأهلي المصري يطلب إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في دولة محايدة

أرسل النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، خطابا رسميا إلى الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في دولة محايدة بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في دور نصف النهائي للبطولة.

وتأهلت أندية الأهلي ووفاق سطيف الجزائري والوداد المغربي وبيترو أتلتيكو الأنغولي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

🚨🚨الأهلي يتمسك بالعدالة للفرق الأربعة … ويطالب بإقامة النهائي في ملعب محايد 🦅 pic.twitter.com/xjkvIQgqnm — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 8, 2022

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب في القاهرة على ضيفه وفاق سطيف بنتيجة 4-0، في حين فاز الوداد خارج ملعبه على بيترو أتلتيكو بنتيجة 3-1 أمس السبت.

وأكد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في خطابه أن الكاف لم يعلن عن الدولة التي ستستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا حتى الآن؛ وهو الأمر الذي كان ينتظر الجميع الإعلان عنه في وقت مبكر، قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط؛ وهي التي تتبارى حاليًا في دور نصف النهائي للبطولة.

وطالب الأهلي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر، خاصة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.

وأكد النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الأفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق الفرق الأربعة.

ويفاضل الكاف بين إقامة المباراة النهائية بدوري الأبطال على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية أو ملعب عبدالله واد في العاصمة السنغالية داكار.

واستضاف ملعب محمد الخامس مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، والتي فاز خلالها الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وكان المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد أكد في المؤتمر الصحفي عقب فوز فريقه على وفاق سطيف، أنه يجب إقامة نهائي دوري الأبطال على ملعب محايد.

ونال النادي الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين، علما أن المارد الأحمر أكثر ناد تتويجا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب، متفوقا بـ5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي، في حين حصد الترجي اللقب 4 مرات.