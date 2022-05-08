مازيمبي ينتزع فوزا متأخرا على نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

خسر نهضة بركان المغربي 0/1 أمام مضيفه مازيمبلي من جمهورية الكونغو في في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي فرصة، قبل أن يسجل الفريق المضيف هدفا في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وسيكون الحسم في مواجهة الإياب التي من المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل على الملعب البلدي لبركان.

وسيسعى نهضة بركان للفوز بفارق هدفين للتأهل إلى المباراة النهائية، في حين أن فوز مازيمبي أو التعادل بأي نتيجة يعني تأهل مازيمبي إلى المباراة النهائية.

وفي وقت لاحق يستضيف الأهلي طرابلس الليبي منافسه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في ذهاب نصف النهائي الثاني.

ونال الرجاء البيضاوي المغربي لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي، علما أن الصفاقسي أكثر من نال اللقب (ثلاث مناسبات)، مقابل لقبين لكل من الرجاء والنجم الساحلي ومازيمبي، علما أن نهضة بركان نال القب مرة وحيدة وكانت عام 2020.