الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأفريقي ضد الترجي في الدوري التونسي

يستضيف ملعب ”حمادي العقربي“، اليوم الأحد، مواجهة الديربي المرتقبة بين الأفريقي وضيفه الترجي في قمة مباريات الجولة الثالثة لمرحلة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم.

وبدأت الجولة الثالثة بتعادل الصفاقسي مع ضيفه اتحاد بن قردان دون أهداف، كما فاز الاتحاد المنستيري على مضيفه النجم الساحلي بنتيجة 4-2.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الأفريقي والترجي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”حمادي العقربي“ في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت تونس، وبصافرة الحكم محرز المالكي.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس الـ2 بصوت المعلق هيكل الصغير.

ترتيب الفريقين

يتصدر الترجي مرحلة التتويج برصيد 6 نقاط بعد فوزه بأول جولتين بخلاف حصوله على 3 نقاط اعتبارية لصدارته ترتيب مجموعته في مرحلة المجموعات.

يحتل الأفريقي المركز الثالث برصيد 6 نقاط من خلال فوز وهزيمة بجانب 3 نقاط أيضا اعتبارية لصدارة ترتيب مجموعته بمرحلة المجموعات.

وكان آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ5 من مايو 2021 ببطولة الدوري وخرج بالتعادل بنتيجة 1-1.

ولم يفز الأفريقي بلقاء الديربي في آخر 4 مواجهات جمعته بالترجي منذ تغلبه بنتيجة 2-1 يوم الـ9 من يونيو 2019 بالدوري.

أسلحة الأفريقي

يسعى الأفريقي لكسر مسلسل تفوق الترجي وتحقيق الفوز من أجل إشعال المنافسة على لقب الدوري.

ويتسلح الأفريقي بجمهوره الذي يحضر في ملعب رادس من أجل مساندة فريقه في مواجهة الترجي.

ويفتقد منتصر الوحيشي، المدير الفني لفريق الأفريقي، خدمات لاعبه حمدي العبيدي للإيقاف وحمزة العقربي والمهاجم السنغالي أبيون مباي للإصابة.

ويعتمد الوحيشي على تشكيلة تضم حارس المرمى معز حسن وأمامه ثلاثي خط الدفاع إسكندر العبيدي ورامي بدوي ونادر غندري.

ويقود خط الوسط أحمد خليل وبجواره لاري عزوني ويميناً محمد عزيز جاسمي ويساراً غازي عبدالرازق، بينما يقود الهجوم ياسين الشماخي وزهير الذوادي ورضوان زدوم.

أوراق الترجي

يسعى الترجي لمواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته في ترتيب مرحلة التتويج.

ويعول الترجي على بصمات مدربه راضي الجعايدي الباحث عن حصد الفوز على حساب الأفريقي، ومواصلة التفوق في لقاء الديربي بالنسبة لفريقه وتعزيز العلامة الكاملة.

وتبدو صفوف الترجي مكتملة بعودة اللاعب صابر بو غرين، ويعتمد الجعايدي على تشكيلته المعتادة بقيادة حارس المرمى معز بن شريفية وأمامه رباعي الدفاع عبد القادر بدران وأمين توجاي ورائد الفادع وإلياس شيتي.

ويقود خط الوسط فوسيني كوليبالي وبجواره محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي بينما يقود الهجوم حمدو الهوني وكينغسلي إيدواه وآنايو إيوالا.

وقال يامن بن ذكري مدافع منتخب تونس الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون حماسية وقوية كعادة لقاءات الديربي، موضحًا أن صراع المنافسة على اللقب يزيد من سخونة الأجواء.

وأشار إلى أن الترجي يملك أفضلية معنوية في ظل تفوقه خلال أول جولتين وامتلاكه أداء أفضل في المنظومة الجماعية، كما أن الأفريقي لديه عناصر تملك الخبرة، وخاصة أحمد خليل والذوادي مع وجود الشماخي وزدوم.