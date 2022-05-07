الأهلي يضع قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على وفاق سطيف

وضع النادي الأهلي المصري خطوة في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه الثمين بنتيجة 4/0 على ضيفه وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف النهائي، اليوم السبت.

وعلى استاد السلام أضاع الأهلي العديد من الفرص قبل أن يسجل بيرسي تاو الهدف الأول في الدقيقة 30 من ضربة رأس، بعد كرة عرضية لعبها طاهر محمد طاهر، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

رفعة طاهر محمد المميزة حولها بيرسي تاو برأسه في شباك وفاق سطيف (1-صفر) #دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_وفاق_سطيف pic.twitter.com/Itez2vLlDq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2022

وغاب بيرسي تاو عن التسجيل في 7 مباريات متتالية، وبالتحديد منذ سجل على المريخ السوداني في دور المجموعات.

وفي الدقيقة 35 أشهر الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما البطاقة الحمراء في وجه أمير قراوي لاعب وسط وفاق سطيف.

واحتسب تيسيما خطأ على قراوي بعد التحام ضد حسين الشحات بخشونة زائدة مع البطاقة الصفراء، ثم استدعى الزامبي جاني سيكازوي حكم الفيديو ليقرر بعدها تيسيما إلغاء البطاقة الصفراء وإشهار البطاقة الحمراء، وبذلك سيغيب قراوي عن مباراة الإياب

وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 56 مستغلا كرة من بيرسي تاو وصلت له وحولها في الشباك ببراعة.

وهذا الهدف الثاني لطاهر محمد طاهر الموسم الحالي، بعدما سجل في شباك الرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقي في شهر ديسمبر الماضي.

ووقع محمد شريف ثالث أهداف الأهلي في الدقيقة 72، وفي اللحظات الأخيرة من المباراة سجل بيرسي تاو الهدف الثاني له والرابع للأهلي.

وهذا الهدف الثالث لبيرسي تاو في دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، كما أنه سجل الهدف الثامن بقميص الأهلي.

وبات وفاق سطيف بحاجة للفوز 5/0 في مباراة الإياب للتأهل إلى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل 14 مايو على ملعب 5 جويلية 1962.

وفي وقت سابق قطع الوداد البيضاوي المغربي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز بنتيجة 3/1 على مضيفه بيترو أتلتيكو من أنغولا، في ذهاب نصف النهائي، اليوم السبت، على ملعب 11 نوفمبر.

ونال الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين، علما أن المارد الأحمر أكثر نادٍ تتويجا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب، متفوقا بـ5 ألقاب على الزمالك ومازيمبي، في حين حصد الترجي اللقب 4 مرات.