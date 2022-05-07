الوداد يقترب من نهائي دوري أبطال أفريقيا بثلاثية على بيترو أتلتيكو

قطع الوداد البيضاوي المغربي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز بنتيجة 3/1 على مضيفه بيترو أتلتيكو من أنغولا، في ذهاب نصف النهائي، اليوم السبت، على ملعب 11 نوفمبر.

وسدد يحيى عطية الله لاعب الوداد ركلة حرة مباشرة، حولها تياغو أزولاو لاعب بيترو أتلتيكو في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة 16.

وعاد يحيى جبران وسجل الهدف الثاني له وللوداد بتسديدة قوية رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45.

ووقع غي مبينزا الهدف الثالث للوداد في الدقيقة 68 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووقع ريكاردو جوب إيستيفاو هدف التقليص لبيترو أتلتيكو في الدقيقة 81.

وباتت مهمة بيترو أتلتيكو صعبة جدا في التأهل للنهائي على حساب الوداد، إذ سيتأهل النادي المغربي إلى النهائي حال التعادل أو الخسارة بأقل من 1/3 في مباراة الإياب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل 14 مايو.

وفي وقت لاحق يستضيف الأهلي المصري منافسه وفاق رياضي سطيف الجزائري في نصف النهائي الثاني.

ونال الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين علما أن المارد الأحمر أكثر ناد تتويجا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب، متفوقا بـ5 ألقاب على الزمالك ومازيمبي، في حين حصد الترجي اللقب 4 مرات.