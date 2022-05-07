اتحاد الكرة الجزائري يكشف رد لجنة الحكام بـ"فيفا" على الاحتجاج ضد قرارات باكاري غاساما

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تلقيه خطابا من لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، ردت من خلاله على احتجاج الجزائر على قرارات الحكم الغامبي باكاري غاساما وطلب إعادة اللقاء أمام منتخب الكاميرون.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي بيانا أكد من خلاله أنه تلقى مراسلة رسمية من لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكدت لجنة الحكام في مراسلتها، أن كل اللقطات المشكوك فيها خلال مباراة الجزائر ضد الكاميرون تم ”فحصها“ بعناية من قبل حكمي الفيديو المساعد ”VAR“ أثناء المباراة.

وأضافت لجنة التحكيم، أنها تأسف لشعور الاتحاد الجزائري بأن الحكم غير مجرى المواجهة.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ومدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، قد اتهما الحكم الغامبي باكاري غاساما بارتكاب أخطاء ساهمت في إقصاء المنتخب الجزائري، كما اتهماه بالتواطئ والفساد وتلقي رشاوى؛ وهو ما أدى لاحتجاجات قوية من الاتحادين الكاميروني والغامبي لكرة القدم.

وأعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، الإثنين الماضي، قرارها النهائي بشأن مباراة الجزائر والكاميرون.

ورفضت لجنة الانضباط في ”فيفا“ إعادة المباراة وفقا لشكوى ”محاربي الصحراء“، وقررت توقيع غرامة مالية قدرها 3 آلاف فرنك سويسري على الاتحاد الجزائري لكرة القدم؛ بسبب شغب الجماهير في مدرجات ملعب ”مصطفى تشاكر“، بإلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية.

وفازت الجزائر على الكاميرون 1-0 في لقاء الذهاب لكنها خسرت في لقاء الإياب 2-1 بسيناريو درامي، حيث أدركت التعادل في الدقيقة الأخيرة من الأشواط الإضافية، لكن منتخب الكاميرون سجل هدفا في الوقت بدل الضائع وتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.