تأكد غياب عمرو السولية ومحمد عبدالمنعم عن مباراة الأهلي ووفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا

غاب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي المصري عن المران الجماعي للفريق قبل استضافة وفاق سطيف الجزائري، غدًا السبت، في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكان السولية قد اشتكى من شد خفيف في العضلة الخلفية، بينما عانى ديانغ من كدمة أعلى الركبة.

وقال الأهلي، الطامح لتحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي وتعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب 11 بالمسابقة، إن السولية (33 عامًا) اكتفى بإجراء تدريبات ”استشفائية“ بمفرده، اليوم الجمعة، دون توضيح المشكلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السولية لا يزال يعاني من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية تعرض لها خلال التعادل دون أهداف مع طلائع الجيش في الدوري الممتاز، الشهر الماضي.

وتأكد غياب لاعب الوسط عمرو السولية والمدافع محمد عبد المنعم عن تشكيلة الأهلي عندما يستضيف وفاق سطيف الجزائري غدا السبت في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأعلن المدرب بيتسو موسيماني عن قائمة اللاعبين واستبعد السولية وعبد المنعم الثنائي الأساسي بمنتخب مصر للإصابة.

وقال القائد والحارس محمد الشناوي إن الإصابات ليست عذرا للفريق الطامح لتحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي وتعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب 11 بالمسابقة.

وأبلغ الصحفيين ”نعاني من بعض الغيابات لكننا لا نبحث عن أعذار وسبق لنا خوض مواجهات قوية في ظروف صعبة كما حدث عندما شاركنا في كأس العالم للأندية رغم غياب عناصر عديدة“.

وحذر موسيماني من خطورة المنافس الجزائري الذي أطاح بالترجي التونسي من دور الثمانية.

وقال في مؤتمر صحفي: ”سنواجه فريقا كبيرا أطاح بالترجي من تونس ويستحق الاحترام ووصوله لقبل النهائي ليس بمفاجأة.

”يلعب وفاق سطيف بأسلوب هجومي داخل وخارج أرضه ويحظى بمدرب جيد وحارس متميز“.

https://twitter.com/ADSportsTV/status/1522632845809922051

ويسعى الأهلي لتحقيق فوز مريح على ضيفه من أجل استعادة ثقة جماهيره التي اهتزت مؤخرًا؛ بسبب تراجع نتائجه في مباريات الدوري المحلي، كما يسعى للحصول على نتيجة مريحة قبل لقاء الإياب الذي سيقام في الجزائر، في 14 مايو/ أيار الجاري.

ويلتقي الفائز من الأهلي ووفق سطيف، مع الفائز الآخر في مواجهة قبل النهائي الثانية، التي تجمع الوداد الرياضي المغربي مع بترو أتلتيكو الأنغولي.