رانغنيك يستبعد حنبعل المجبري من الفريق الأول لمانشستر يونايتد ويعيده لفريق الشباب

استبعد رالف رانغنيك المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد الدولي التونسي الشاب حنبعل المجبري من الفريق الأول وأعاده إلى فريق الشباب تحت 23 عاما بعد أدائه السيئ في الخسارة 4-صفر أمام ليفربول في أنفيلد.

وشارك لاعب الوسط المجبري 19 عامًا، في الدقائق الست الأخيرة من المباراة التي أقيمت في أنفيلد في أبريل/نيسان الماضي حيث تأخر فريقه أمام غريمه التاريخي ، وحصل على بطاقة صفراء على الفور بعد إجراء العديد من التدخلات القوية خلال هذا الوقت القصير.

ربما كان محظوظًا للهروب من الطرد، على الرغم من أن مدافع يونايتد السابق غاري نيفيل ادعى لاحقًا أنه ”فخور“ بنجم أكاديمية يونايتد.

ولم يشاركه رانغنيك نفس الرأي بشأن الدولي التونسي، حيث قالت شبكة ESPN إن المدير الفني الألماني عاقب المجبري وأعاده للتدريب مع فريق الشباب.

ويُظَن أن المدير الفني البالغ من العمر 63 عامًا كان محبطًا بسبب الأداء ”المتهور وغير المنتظم“ لحنبعل الدولي التونسي، وبالفعل غاب عن الفريق منذ ذلك الحين.

وجلس زملاء مجبري في أكاديمية يونايتد أليخاندرو جارناتشو وألفارو فرنانديز على مقاعد البدلاء في الفوز 3-صفر على برنتفورد في المباراة الاخيرة، بينما غاب مجبري عن مباريات آرسنال وتشيلسي، حيث خسر الشياطين الحمر 3-1 وتعادلوا 1-1 على التوالي لينهوا آمالهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

في حديثه بعد خسارة فريقه السابق، امتدح نيفيل الغاضب بشكل واضح المجبري قائلا في قناة ”سكاي سبورتس“: ”لكي نكون منصفين، على الأقل يظهر الشاب شيئًا ما. لقد ركض بحماس وأظهره حماسة كبيرة، بصراحة أنا فخور به حقًا“.

لكن نيفيل أوضح تعليقاته قائلا ”لقد أخطأت في الجانب غير المهني قليلاً من خلال التعليق عندما قلت إن الشاب (المجبري).. كنت فخورًا به لأنه كان يحاول ركل الناس. لكنه أظهر شيئًا ما. على الأقل أظهر شيئًا ما. أنا لا أقول إنه رائع لأنه كان من الممكن أن يؤذي لاعبي ليفربول، لكن كمشجع ليونايتد يمكنك الرد على ذلك“.

ومن المتوقع أن يتمتع المجبري بمستقبل مشرق في أولد ترافورد، ويأمل أن يثير إعجاب المدرب الجديد الهولندي إريك تين هاغ الذي سيتولى زمام الأمور في نهاية الموسم.