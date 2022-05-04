ترتيب الدوري التونسي: النجم الساحلي يفرض التعادل على الصفاقسي في مرحلة التتويج

تعادل نادي النجم الساحلي التونسي مع مواطنه الصفاقسي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الثانية من مرحلة التتويج بلقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

ولم تكن عودة النجم الساحلي إلى ملعبه بعد غياب طويل موفقة بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه الصفاقسي في قمة الجولة.

وتأخر النجم الساحلي عندما افتتح وليد القروي التسجيل للضيوف بعد 11 دقيقة من البداية قبل أن ينتزع صاحب الأرض التعادل عبر ياسين العمري في الدقيقة 63.

وخاض النجم الساحلي مباراته الأولى على ملعبه بعد غياب نحو ثلاثة أعوام بسبب تجديد استاد سوسة.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف عن الاتحاد المنستيري، بينما يأتي الصفاقسي خامسا متأخرا بثلاث نقاط.

وحقق الأفريقي انتصاره الأول في مجموعة التتويج ببطولة الدوري التونسي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه اتحاد بن قردان، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية للمجموعة.

ويدين الأفريقي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه نادر غندري، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 15.

وحاول بن قردان إدراك التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى، ليتلقى هزيمته الثانية في مجموعة التتويج، بعدما خسر أمام النجم الساحلي في الجولة الأولى.

في المقابل، يأتي هذا الفوز، ليعيد بعضا من الاتزان للأفريقي، الذي استهل لقاءاته في مجموعة التتويج بالخسارة أمام الاتحاد المنستيري في الجولة الأولى.

وارتفع رصيد الأفريقي إلى 6 نقاط في المركز الثاني، متأخرا بفارق 3 نقاط خلف غريمه التقليدي الترجي (المتصدر)، في حين تجمد رصيد اتحاد بن قردان عند نقطة وحيدة فقط، ليظل قابعا في قاع الترتيب.

وكانت الفرق الـ16 المشاركة بالدوري التونسي هذا الموسم قد تم تقسيمها إلى مجموعتين خلال الدور الأول للمسابقة، بواقع 8 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى مجموعة التتويج.

ونال الفريقان المتصدران للمجموعتين 3 نقاط قبل خوضهما منافسات مجموعة التتويج، فيما حصل صاحبا المركزين الثاني على نقطتين، وحصد صاحبا المركزين الثالث نقطة وحيدة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري التونسي: