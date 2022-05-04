جمهور الجزائر ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر "فيفا" للمطالبة بإعادة مباراة الكاميرون (فيديو)

كشفت صحيفة ”الهداف“ الجزائرية عن تنظيم جمهور ومشجعي المنتخب الجزائري مظاهرة أمام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ في زيورخ بسويسرا؛ من أجل حثهم على إصدار قرار بحقهم بشأن مباراة فريقهم ضد الكاميرون في مواجهة المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفشل منتخب الجزائر في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، بعد الخسارة من الكاميرون في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في الدور الفاصل بالتصفيات المؤهلة للبطولة.

وكان منتخب الجزائر عاد من الكاميرون فائزا (1-0) ذهابا، وفي الإياب تقدم ”الأسود غير المروضة“ بهدف جعل النتيجة (1-1) لتمتد المباراة للوقت الإضافي.

وهتف الجمهور في مظاهرتهم أمام مقر ”فيفا“ ضد الحكم بكاري غاساما، وأيضا هتفوا دعما لمدربهم جمال بلماضي.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم نفى، يوم الثلاثاء، ما يتردد بشأن رفض الاتحاد الدولي (فيفا) تظلمه حول مباراة إياب المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام الكاميرون.

وتقدمت الجزائر باحتجاج بداعي التعرض لظلم تحكيمي أمام الكاميرون، وذكرت تقارير محلية أنها كانت ترغب في إعادة المباراة بعدما أخفقت في بلوغ النهائيات، لكن الفيفا قرر تغريم الجزائر ثلاثة آلاف فرنك بسبب ”إلقاء الجماهير أجساما وإشعال الألعاب النارية“ خلال المباراة التي أقيمت في البليدة في مارس آذار الماضي.

Zurich 🇨🇭maintenant

Les supporters Algériens "insh'allah y'a rabi l'Algérie qualifié" 🇩🇿🔥 pic.twitter.com/tgXwmOUhna — Sifoouuxx🇩🇿 (@seifooxx) May 4, 2022

وقال الاتحاد الجزائري في بيان عبر حسابه على تويتر: ”العقوبة المالية صحيحة وعلمنا بها منذ أكثر من أسبوع، لكن الفيفا لم يفصل بعد في الشكوى التي تقدمنا بها بشأن هذه المباراة.

”المخالفة الانضباطية تخص أحداثا وقعت أثناء مباراة الجزائر والكاميرون. نحن نعترف بهذه الأخطاء ونتمنى ألا تتكرر ولا نرى مثل هذه التصرفات في ملاعبنا، لكن طلبنا الأساسي لم يفصل فيه بعد والملف لا يزال لدى لجنة التحكيم“.

واشتكى الاتحاد الجزائري من تجاوزات تحكيمية في حق المنتخب الأول من الحكم الجامبي باكاري جاساما، في مباراة الإياب التي أقيمت على استاد مصطفى تشاكر في البليدة.

وأدان الاتحاد الجزائري، في بيان منفصل، تهكم الإعلام الكاميروني على جمال بلماضي مدرب المنتخب الأول.

وتمنى الاتحاد تدخل العقلاء في البلدين وفي قارة أفريقيا لإعادة الأمور إلى طبيعتها بين الجزائر والكاميرون بعد الأزمة التي تسببت فيها المواجهة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم في قطر.

جدير بالذكر أنه سبق للمنتخب الجزائري المشاركة في 4 نسخ سابقة بالمونديال، وكان ظهوره الأخير في نسخة عام 2014، في حين غاب عن النسخة الماضية في 2018.