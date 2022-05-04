الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي في الدوري التونسي

يستضيف الملعب الأولمبي بمدينة سوسة مواجهة قوية ومتكافئة تجمع بين النجم الرياضي الساحلي وضيفه الصفاقسي، اليوم الأربعاء، في قمة مباريات الجولة الثانية لمجموعة التتويج بالدوري التونسي.

وتقام اليوم الأربعاء أيضاً مواجهة أخرى تجمع بين اتحاد بن قردان وضيفه الأفريقي، بعدما افتتح الترجي هذه الجولة بالفوز على ضيفه الاتحاد المنستيري بنتيجة 1-0.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة النجم الساحلي والصفاقسي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب سوسة في الرابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت تونس.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس الـ2 بصوت المعلق هيكل الصغير.

ترتيب مجموعة التتويج

يتصدر الترجي جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 9 نقاط بعد فوزه بمباراتين في أول جولتين بالعلامة الكاملة بخلاف حصوله على 3 نقاط اعتبارية لصدارته ترتيب مجموعته قبل مرحلة التتويج.

ويحتل الاتحاد المنستيري المركز الثاني برصيد 5 نقاط بواقع فوز وهزيمة مع حصوله على نقطتين اعتباريتين لوصافته مجموعته قبل مرحلة التتويج.

ويحتل النجم الساحلي المركز الثالث برصيد 4 نقاط وخلفه الأفريقي برصيد 3 نقاط ثم يحتل اتحاد بن قردان المركز الخامس برصيد نقطتين ثم الصفاقسي برصيد نقطة واحدة.

أزمة تحكيمية

نشبت قبل هذه المواجهة أزمة تحكيمية بعد أن أسندت لجنة الحكام بالاتحاد التونسي إدارة اللقاء للحكم صادق السالمي.

وأصدر نادي الصفاقسي بياناً رسمياً اعترض خلاله على تعيين الصادق السالمي حكماً لهذه المواجهة نظراً لسوابقه تجاه الفريق.

ورفض الاتحاد التونسي استبدال الحكم ليدير المواجهة وسط أجواء مشحونة بين الفريقين.

وكان آخر لقاء بين الفريقين ببطولة الدوري _الذي أقيم يوم الـ18 من أبريل 2021_ انتهى بفوز النجم الساحلي بنتيجة 2-1.

طموح الشابي

يراهن النجم الساحلي على حماسة جماهيره في ملعب سوسة بجانب طموح المدرب لسعد الشابي في المنافسة على لقب الدوري وملاحقة الترجي على الصدارة من خلال حصد النقاط الثلاث.

واستهل النجم الساحلي مشواره بمرحلة التتويج بالفوز على اتحاد بن قردان بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى وهو ما يعطي أبناء سوسة دافعاً قوياً لمواصلة الانتصارات.

ويعتمد المدرب لسعد الشابي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أيمن المثلوثي وأمامه رباعي خط الدفاع عبد الرازق بو وزرة وصدام بن عزيزة وبليغ الجمالي ويوسف لعوافي.

ويقود خط الوسط مالك بعيو وجاك مبي ومعتز زادم وفي الهجوم ياسين العمري وإيهاب المساكني وفيني كومبي.

أوراق الكوكي

يأمل الصفاقسي بقيادة مدربه نبيل الكوكي حصد الفوز على النجم الساحلي بعد الخسارة التي تلقاها الفريق في الجولة الأولى على يد الترجي.

ويراهن الكوكي على إمكانية تصحيح المسار في المرحلة المقبلة من عمر مرحلة التتويج والتقدم في سباق المنافسة بشكل أكبر بداية من لقاء النجم الساحلي.

ويعتمد الصفاقسي على تشكيلة تضم حارس المرمى أيمن دحمان وأمامه رباعي الدفاع محمد نصراوي وحسام دقدوق ونور الزمان الزموري وأسامة البحري.

ويقود خط الوسط شادي الهمامي وبجواره نابي كمارا ووليد القوري وماليك رياح وفي الهجوم إسماعيل دياكيتي وفراس شواط.

وقال يامن بن ذكري مدافع منتخب تونس الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن مواجهة النجم الساحلي والصفاقسي غالبا ما تكون جماهيرية من المقام الأول، وخارج الحسابات أو التوقعات.

وأشار إلى أن النجم الساحلي يبدو أكثر جاهزية من الناحية النفسية ولكن الصفاقسي لديه دوافع التعويض ويأمل في مصالحة جماهيره؛ وهو ما يبشر بمواجهة قوية بين الفريقين.

وأكد أن المباراة ستكون في رأيه هجومية وحافلة بالندية والمساحات في صفوف الفريقين خاصة أن كل فريق يسعى ويبحث عن تحقيق الفوز.