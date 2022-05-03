رغم قيادته المنتخب السعودي.. هل يعود هيرفي رينارد لتدريب المغرب؟

ما زال مستقبل البوسني وحيد حاليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي غامضا على الرغم من نفي الاتحاد المغربي لكرة القدم خبر إقالته في ظل المطالبة الجماهيرية والإعلامية بإبعاده وخلافه مع عدد من النجوم أبرزهم حكيم زياش ونصير المزراوي، والأخبار عن خلافه مع لاعبين آخرين يمهد لتغيبهم في المستقبل بسبب آرائهم.

وما زال المدرب البوسني يقضي عطلته خارج المغرب، وينتظر فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عودته للجلوس على طاولة المفاوضات ومناقشة القضايا الخلافية معه، وأبرزها عودة الثلاثي نصير المزراوي وحكيم زياش وعبد الرزاق حمد الله.

وقبل الجلوس مع المدرب البوسني قرر رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عقد جلسة مع مصطفى حجي المدرب المساعد السابق والذي أبعده المدرب البوسني نتيجة خلافات بينهما وذلك لمعرفة الحقائق، خصوصا أن أحد أساطير كرة القدم المغربية خرج في المدة الأخيرة بتصريحات وجهت اتهامات للمدرب البوسني، وطالب اللاعبين المبعدين بالخروج عن صمتهم وكشف الحقائق.

ومن الأسماء التي تم تداولها لخلافة البوسني وحيد حاليلوزيتش هناك اسم المدرب السابق الفرنسي هيرفي رينارد والذي يشرف حاليا على تدريب المنتخب السعودي وقاده للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وغادر هيرفي رينارد تدريب المنتخب المغربي بعد نهائيات أمم أفريقيا 2019 في مصر والتي شهدت خروج المنتخب المغربي من دور 16 أمام منتخب بنين بضربات الترجيح لكنه كان قد بصم على مشوار جيد، حيث قاد أسود الأطلس للتأهل لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب 12 سنة والعبور من الدور الأول في نهائيات أمم أفريقيا نسختي 2017 بالغابون و2019 في مصر بعد الفشل في عبور دور المجموعات في 4 نسخ على التوالي.

لكن إياد فريد وكيل أعمال المدرب الفرنسي هيرفي رينارد استبعد عودته لتدريب المنتخب المغربي، مؤكدا أنها مرتبطة بإبعاد مسؤول داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم.

واتهم وكيل أعمال مدرب المنتخب السعودي حاليا في تصريحات لراديو “ أصوات“ المغربي محمد مقروف المستشار الإعلامي لرئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم بكونه كان سببا في توتر العلاقة بين هيرفي رينارد والصحافة المغربية، حيث كان يمدها بمعلومات مغلوطة لتهاجم المدرب الفرنسي.

وأكد وكيل أعمال هيرفي رينارد أن عودته لتدريب المنتخب المغربي مرهونة برحيل محمد مقروف من منصبه وفي حال بقائه فلن يعود المدرب الفرنسي.