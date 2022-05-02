الاتحاد المغربي ينفي إقالة وحيد خليلوزيتش

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم ما تردد من أنباء عن إقالة المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش.

وقال الاتحاد المغربي في بيان عبر حسابه على الإنترنت: ”ردا على ما تداولته بعض المنابر الإلكترونية وما نشرته من أنباء زعمت أنه تم يوم الإثنين 02 مايو 2022 اتخاذ قرار إقالة الناخب الوطني السيد وحيد خليلوزيتش من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وسعيا منا إلى تنوير الرأي العام ورفع كل لبس، فإننا نحيطكم علما بما يلي:

”لم يتم عقد أي اجتماع هذا اليوم بين رئيس الجامعة والناخب الوطني، هذا الأخير الذي ما زال في عطلة خاصة خارج المغرب وسيلتحق بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الأسبوع الجاري كما تم الإعلان عنه مسبقا“.

وضمن المنتخب المغربي المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، بعد تعادله مع جمهورية الكونغو في الذهاب ثم فوزه إيابا 4/1 في التصفيات النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وسيشارك منتخب المغرب في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه، حيث سبق أن شارك أسود الأطلس في نسخ: 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.

وتولى وحيد خليلوزيتش تدريب منتخب المغرب في أغسطس 2019، علما أنه سبق أن تولى تدريب منتخبات ساحل العاج والجزائر واليابان.

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب في كأس العالم في المجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا وكندا وكرواتيا.