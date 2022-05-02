رياض محرز يطلب من إيلون ماسك إعادة توثيق حسابه في "تويتر"

علق النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، على إلغاء توثيق حسابه على موقع ”تويتر“.

وكتب رياض محرز عبر موقع ”تويتر“: ”أخي إيلون ماسك أعطني علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بي“ مع رمز تعبيري ساخر.

Bro @elonmusk give me my blue tick back 😂😂😂 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) May 2, 2022

وألغى موقع ”تويتر“ توثيق حساب رياض محرز بعد نشره تغريدة حول إعادة مباراة منتخب بلاده الجزائر والكاميرون.

وكان رياض محرز قد أعاد نشر تغريدة لحساب مختص بمنتخب الجزائر، بشأن إعادة مباراة المنتخب والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022.

وجاء في التغريدة: ”أصدقائي لا تعلقوا آمالا كبيرة حتى لا تحبطوا. لو كان قدرنا الوصول إلى قطر، سنكون هنا، وإذا لم يكتب لنا فلن نشارك. الأمر متروك بيد الله. إن شاء الله خيرا يا ربي.. ومهما حصل، فلتحيا الجزائر“.

رسميا.. الفيفا يرفض إعادة مباراة الجزائر والكاميرون https://t.co/G06dcgZcio pic.twitter.com/uzlL7CoZEK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2022

وفي وقت سابق قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ عدم إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، في إياب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

كما تقرر تغريم الاتحاد الجزائري 3 آلاف فرنك سويسري؛ بسبب شغب الجماهير في مدرجات ملعب مصطفى تشاكر، بإلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى كأس العالم على حساب الجزائر، حيث فاز المنتخب الجزائري ذهابًا 1/0 على ملعب غابوما، في حين نجح أسود الكاميرون في الفوز 2/1 في الجزائر.

ويستعد رياض محرز للمشاركة مع مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، يوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو.

كأنه يعلم أن #ريال_مدريد سيُقلص الفارق! انفعال غوارديولا على الجزائري رياض محرز بعد اهداره فرصة هدف مؤكد لصالح #مانشستر_سيتي أمام ريال مدريد pic.twitter.com/BFYEJNBPRI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2022

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 4/3 في مباراة شارك فيها رياض محرز أساسيا لكنه أضاع العديد من الفرص.

وبعد مواجهة ريال مدريد من المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون وويستهام وأستون فيلا.

وشارك محرز في 43 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الحالي في مختلف المسابقات بواقع 2687 دقيقة، سجل فيها 23 هدفا وصنع 9 أهداف.

يشار إلى أن عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي ينتهي في يونيو 2023 وقد انتقل للفريق صيف عام 2018 من ليستر سيتي مقابل 67 مليون يورو.

ومنذ انتقاله إلى مانشستر سيتي شارك رياض محرز مع مانشستر سيتي في 185 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 62 هدفا وصنع 46.