رسميا.. الفيفا يرفض إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، اليوم الإثنين، قرار لجنة الانضباط بشأن مباراة الجزائر والكاميرون، في إياب الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقررت لجنة الانضباط عدم إعادة المباراة وتغريم الاتحاد الجزائري 3 آلاف فرنك سويسري، بسبب شغب الجماهير في مدرجات ملعب مصطفى تشاكر، بإلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى كأس العالم على حساب الجزائر حيث فاز المنتخب الجزائري ذهابًا 1/0 على ملعب غابوما، في حين نجح أسود الكاميرون في الفوز 2/ في الجزائر.

وقبل أسابيع قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم إنه طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ بعرض ملف التظلم الذي قدمه والمتعلق بمواجهة الكاميرون في إياب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر على لجنة التحكيم للاتحاد الدولي لكرة القدم“.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بناء على توصيات مستشاريه القانونيين، تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم لعرض ملف التظلم الذي قدمه والمتعلق بمقابلة الإياب الفاصلة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الكاميروني بتاريخ 29 مارس 2022 لحساب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022 على لجنة التحكيم للاتحاد الدولي لكرة القدم“.

وأضاف: ”وقد كانت الدوافع وراء هذا الطلب كون ملف التظلم المقدم يستند إلى مبررات واعتبارات فنية تتعلق بالتحكيم ما يستدعي دراستها من طرف هيئة مختصة“.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد قال إنه تقدم رسميا، بطعن لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الحكم باكاري غاساما الذي أدار مباراة الجزائر والكاميرون، في إياب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وحسب بيان للاتحاد الجزائري فإنه سيعتمد على جميع الوسائل من أجل استعادة حق الكتيبة الوطنية، وأضاف أنه طلب إعادة المواجهة في ظروف ”مريحة وقانونية“، وطالب الاتحاد الجزائري بتسليط الضوء على التحكيم الذي ”قتل أحلام الجماهير الجزائرية“.