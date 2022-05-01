تقرير: ظهور أدلة تدين غاساما حكم مباراة الجزائر والكاميرون

اتخذ ملف مباراة إياب الدور الأخير من تصفيات كأس العالم بين الجزائر والكاميرون أبعادا تتجاوز كرة القدم، بعدما أشارت تقارير صحفية افريقية إلى أن المنظمة غير الحكومية لمكافحة الفساد نددت هذا الأسبوع بالحكم باكاري غاساما الذي أدار المباراة التي أقيمت في البليدة في 29 مارس/آذار الماضي.

وأحرز كارل توكو إيكامبي هدف الفوز في الدقيقة 124 لتتأهل الكاميرون إلى كأس العالم 2022 في قطر بتغلبها 2-1 على الجزائر باستاد مصطفى تشاكر في البليدة في إياب الجولة الحاسمة بالتصفيات الأفريقية نهاية مارس/آذار الماضي.

غامبيا تشكو جمال بلماضي للكاف والفيفا بعد تصريحاته ضد بكاري غاساما https://t.co/LztLT4n7K9 pic.twitter.com/3W3CKTrbJd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 27, 2022

وبدت الجزائر في طريقها للتأهل إلى نهائيات 2022 عندما هز أحمد توبة الشباك قبل ثلاث دقائق على نهاية الوقت الإضافي، لكن مع تقدم المنتخب الكاميروني للهجوم بكل خطوطه في آخر لعبة بالمباراة، سقطت الكرة أمام توكو إيكامبي بعد تمريرة بالرأس من مايكل نغادو-نجادجي ليسجل هدف الفوز غير المتوقع.

وانتصرت الكاميرون بقاعدة الهدف خارج الأرض، بعد تعادل الفريقين 2-2 في النتيجة الإجمالية، لتتأهل إلى كأس العالم للمرة الثامنة بعد فوز الجزائر 1-صفر في لقاء الذهاب، وهي نتيجة جعلتها المرشحة الأوفر حظا للصعود.

وبعد أكثر من أربعة أسابيع على خسارة الجزائر، لا تزال هذه المواجهة تثير الكثير من الجدل حيث تقدم الاتحاد الجزائري بشكوى ضد الحكم غاساما وطالب الاتحاد الدولي (الفيفا) بإعادة المباراة.

الاتحاد الكاميروني يتجه لشكوى جمال بلماضي للجنة الأخلاق في "فيفا" https://t.co/NqkV4ceDNJ pic.twitter.com/lBkXR18Bby — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 25, 2022

وأصدرت منظمة مكافحة الفساد غير الحكومية ”OMSAC“ تقريرا أثار حماس الجزائريين بشدة، ونقل موقع ”foot-africa“ عنه أن ”تقرير حكام تقنية الفيديو المساعد أثبت بالصوت والصورة أن الحكم غاساما رفض عمداً الرد على تحذيراتهم بشأن ضرورة العودة إلى حكم الفيديو المساعد للحكم على قراراته التحكيمية.

ويضيف المنظمة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها ويديرها الجزائري مراد مزار، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي (FIACS)“ بالنظر إلى العناصر المسجلة لدى خبرائنا من دائرة التحقيقات ، يبدو على وجه اليقين أن هناك فسادًا لتحقيق هذه النتيجة“.

ووفقًا لخبراء ”OMSAC“ الذين جمعوا مجموعة من الوثائق تثبت أخطاء التحكيم كالتالي:

جماهير جزائرية تتظاهر أمام الفيفا بأقنعة صامويل إيتو وبكاري غاساما (صور) https://t.co/aVq79Az6zQ pic.twitter.com/761aNBghDa — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2022

-أثبت تقرير ”حكم الفيديو المساعد“ بالصوت والصورة أن الحكم باكاري غاساما رفض عمداً الرد على تحذيراتهم بضرورة العودة إلى حكم الفيديو المساعد للتأكيد والحكم على قراراته التحكيمية السيئة.

– الفيفا تحت ضغط رهيب ويحاول الخروج من هذا المأزق بأقل قدر من الضرر وقد تسلم تسجيلات غرفة حكام تقنية الفيديو المساعد خلال المباراة والتي توضح عدم التزام غاساما بتوصيتهم بمراجعة القرارات على شاشات الملعب.

وكان جمال بلماضي المدير الفني للجزائر قد أدلى بتصريحات نارية ضد التحكيم، حيث أشار إلى أن الكاميرون لم يكن المنتخب الذي يستحق التأهل، موضحًا أن النتيجة تم التلاعب بها من قِبل الحكم، وشخصين أو 3 أشخاص آخرين. وهاجم بلماضي الحكم الغامبي غاساما ووصفه بـ“الظالم والمستبد“