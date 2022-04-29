الترجي يتخطى الصفاقسي ويلامس لقب الدوري التونسي

فاز فريق الترجي على ضيفه الصفاقسي 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الأولى من جولة التتويج ببطولة الدوري التونسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز النجم الساحلي على اتحاد بن قردان 5-1.

وضغط الترجي، الساعي لتجاوز الخروج من دوري أبطال أفريقيا ومصالحة جماهيره، بقوة على دفاع ضيفه من البداية.

وتوج حامل اللقب أفضليته بالهدف الأول عبر محمد علي بن رمضان من ركلة جزاء بعد عرقلة اللاعب نفسه في الدقيقة 24، بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وبدأ الاتحاد التونسي اعتماد هذه التقنية لأول مرة مع انطلاق مرحلة المنافسة على اللقب.

وتجاوز الصفاقسي مع الوقت بدايته المرتبكة، قبل أن ينجح في التعادل عبر مهاجمه الموريتاني إسماعيل دياكيتي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

وتحسن أداء الصفاقسي في الشوط الثاني، لكن فريق المدرب راضي الجعايدي لم يستسلم ليتوج جهوده بتسجيل الهدف الثاني.

وارتقى المهاجم البديل بن حمودة ليحول بضربة رأس تمريرة عرضية في الشباك قبل ست دقائق من النهاية، ليقود الترجي للصدارة.

ورفع الترجي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الصفاقسي عند نقطتين في المركز الخامس قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى، انتفض النجم الساحلي ليحول تأخره بهدف إلى فوز ساحق 5-1 على مضيفه اتحاد بنقردان.

تقدم اتحاد بنقردان عن طريق شوقي بن خذر في الدقيقة 26، لكن عبد الرزاق بوزرة تعادل للنجم الساحلي في اللحظات الأخيرة للشوط الأول.

واستغل النجم انهيار دفاع مضيفه في الشوط الثاني ليسجل رباعية حملت توقيع إيهاب المساكني في الدقيقة 52، والغيني فيني بونجونجا في الدقيقة 68، ومحمد الضاوي في الدقيقة 84، وأسامة عبيد في الدقيقة الأخيرة.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث متقدما بفارق نقطة واحدة عن الأفريقي الرابع، بينما يتذيل اتحاد بنقردان الترتيب بنقطة واحدة.

وتتنافس أندية الترجي والأفريقي والصفاقسي والنجم الساحلي والاتحاد المنستيري واتحاد بنقردان على لقب الدوري بعد تجاوزها مرحلة دور المجموعتين.

وكانت الفرق الـ16 المشاركة بالدوري التونسي هذا الموسم تم تقسيمها إلى مجموعتين خلال الدور الأول للمسابقة، بواقع 8 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى جولة التتويج.

ونال الفريقان المتصدران للمجموعتين 3 نقاط قبل خوضهما منافسات جولة التتويج، في حين حصل صاحبا المركزين الثاني على نقطتين، وحصد صاحبا المركزين الثالث نقطة واحدة.