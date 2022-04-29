الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الترجي ضد الصفاقسي في الدوري التونسي

تشهد منافسات مرحلة التتويج من الدوري التونسي لكرة القدم مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الترجي وضيفه الصفاقسي اليوم الجمعة في الجولة الأولى.

وانطلقت مرحلة التتويج بهزيمة مباغتة للنادي الأفريقي على يد مضيفه الاتحاد المنستيري بهدف دون رد بينما يخرج اليوم الجمعة النجم الساحلي لمواجهة اتحاد بن قردان.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الترجي ضد الصفاقسي في الدوري التونسي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 13:30 بتوقيت تونس على ملعب (حمادي العقربي) في رادس.

وتنقل المباراة عبر قناة الكأس 2، بينما تنقل مباراة النجم الساحلي واتحاد بن قردان في نفس الوقت عبر القناة التاسعة التونسية.

Good Morning everybody / صباح الخير جميعا / Bonjour à tous 🎗️ Daily Reminder 👇 🔥 NEXT MATCH 🔥 ⚽ @ESTuniscom 🆚 #CSSfaxien

🕙 Fri 29 Apr 13:30 (UTC+1)

🏆 #Ligue1Tn🇹🇳 PlayOffs D1

🏟 Rades Stadium

📲 #ESTCSS

📺 #AlKassHD1

🎙️ #HaikelSeghaier pic.twitter.com/vKkTDUL9ni — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) April 28, 2022

نظام البطولة

تقام البطولة التونسية هذا الموسم بنظام مختلف بعد اعتماد تطبيق دوري المجموعتين مع تأهل أول 3 فرق في كل مجموعة لخوض المرحلة الأخيرة المسماة بمجموعة التتويج.

وتأهلت للمرحلة الأخيرة 6 فرق هي الترجي والصفاقسي واتحاد بن قردان والنجم الساحلي والاتحاد المنستيري والأفريقي.

وتتقابل الفرق الستة بنظام الذهاب والإياب في 10 جولات تحسم هوية بطل الدوري التونسي للموسم الحالي.

الترجي ومصالحة الجماهير

يبحث الترجي عن مصالحة جماهيره الغاضبة بعد خيبة الأمل بالخروج من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد وفاق سطيف الجزائري وعدم استكمال المشوار القاري.

ويسعى الترجي بقيادة مديره الفني راضي الجعايدي للفوز بمواجهة القمة أمام الصفاقسي لمصالحة وتهدئة هذه الجماهير الغاضبة والثأر أيضا من الصفاقسي الذي فاز بآخر لقاء جمع بين الفريقين بنتيجة 1/0.

وتحيط الشكوك بجاهزية اللاعب المغربي صابر بوغرين الذي يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويعتمد الترجي على طريقة 4/3/3 بتشكيلة تضم على الأرجح حارس المرمى المعز بن شريفية، وأمامه رباعي خط الدفاع عبد القادر بدران ومحمد أمين توجاي ورائد الفادع وإلياس شتي.

ويقود خط الوسط فوسيني كوليبالي وبجواره غيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضا، بينما يقود خط الهجوم كينجسلي إيدواه وحمدو الهوني ومحمد علي بن حمودة.

الصفاقسي والانطلاقة القوية

يستهدف الصفاقسي الانطلاقة القوية في مشوار المرحلة الأخيرة التي تحدد هوية لقب الدوري التونسي.

ولم يخرج لقب الدوري التونسي من أحضان أبناء باب سويقة منذ موسم 2016/2017 وعلى مدار 5 مواسم متتالية بينما توج الصفاقسي باللقب 8 مرات آخرها موسم 2012/2013.

ومن المرجح أن يعتمد نبيل الكوكي المدير الفني لفريق الصفاقسي على تشكيلة تضم حارس المرمى أيمن دحمان، وأمامه رباعي خط الدفاع محمد بن علي ومحمد أمين الحمروني وعلاء غرام ومحمد النصراوي.

ويقود خط الوسط شادي الهمامي وبجواره عبدالله العامري ونابي كمارا، مع ثلاثي الهجوم فراس شواط وأيمن الحرزي وإسماعيل دياكيتي.

وقال وسام العابدي، مدافع منتخب تونس الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون مهمة في بداية مشوار مرحلة التتويج باللقب، مؤكدا أن خروج الترجي الأفريقي سيكون دافعا للاعبين للتعويض ومصالحة الجماهير سريعا في مشوار الدوري.

وأوضح أن الصفاقسي يخوض تجربة جديدة مع مدربه نبيل الكوكي بعد رحيل البرتغالي جورجي كوستا، مؤكدا أن الصفاقسي يضم لاعبين موهوبين وخاصة فراس شواط بجانب خبرات الهمامي ودحمان.