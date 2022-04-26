تطورات الحالة الصحية لفلوران إيبنغي مدرب نهضة بركان بعد إصابته القوية في حادث سير (صورة)

كشفت قناة ”الرياضية“ المغربية عن آخر التطورات الصحية الخاصة بفلوران إيبنغي، مدرب فريق نهضة بركان، بعد تعرضه لحادث سير قوي.

ونشرت القناة عبر حسابها الرسمي على تويتر، يوم الثلاثاء، صورة للمدرب في المستشفى وهو يضع واقيا للرقبة، وأوضحت: ”مدرب نهضة بركان فلوران إيبنغي يعود إلى منزله، ويحتاج إلى فترة نقاهة لمدة 10 أيام قبل أن يعود لمهامه“.

وكان إيبنغي قد قاد فريقه للتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية على حساب المصري بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض عقب التعادل 2-2.

وأوضح النادي المغربي عبر صفحته على ”فيسبوك“: ”تعرض مدرب فريقنا فلوران إيبنغي لحادث سير بعد رجوعه من الحصة التدريبية، وتم نقله إلى المستشفى الجامعي محمد السادس“.

وأوضح: ”بعد القيام بالفحوص الطبية الدقيقة اللازمة، تبين من خلالها وجود إصابة على مستوى العمود الفقري، تستوجب خضوعه لفترة من الراحة ما بين أسبوع إلى عشرة أيام، على أن يتم تقييم حالته الصحية بعد ذلك“.

ويتولى إبينغي تدريب الفريق المغربي منذ يوليو 2021، ومن ذلك الحين قاد الفريق في 39 مباراة.

وحقق إبينغي الفوز في 19 مباراة وتعادل في 12 وخسر 8 بجميع المسابقات.

ويستعد نهضة بركان لمواجهة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي الكونفدرالية، الذهاب يقام يوم 8 مايو المقبل، والإياب يوم 15 من نفس الشهر.