حادث سير يتسبب في إصابة بالعمود الفقري لإيبينغي مدرب نهضة بركان

تعرض مدرب فريق نهضة بركان المغربي، فلوران إيبينغي لحادثة سير بعد عودته من الحصة التدريبية لناديه، عقب يوم واحد فقط من التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل نهضة بركان لنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثالثة في آخر 4 سنوات، بعدما أطاح بالنادي المصري البورسعيدي.

وبحسب بيان من نادي نهضة بركان، تم نقل إيبينغي للمستشفى الجامعي محمد السادس.

وبعد القيام بالفحوصات الطبية الدقيقة اللازمة، تبين من خلالها وجود إصابة على مستوى العمود الفقري، تستوجب خضوعه لفترة من الراحة من أسبوع إلى عشرة أيام، على أن يتم تقييم حالته الصحية بعد ذلك.

إيبينغي هو مدرب كونغولي تولي تدريب نادي نهضة بركان في يوليو 2021، وله تجارب مميزة في القارة الأفريقية أبرزها مع فيتاكلوب الكونغولي.

تأهل أفريقي

وكان نهضة بركان المغربي قد استفاد من قاعدة الهدف خارج الأرض بالفوز 1-صفر على ضيفه المصري البورسعيدي بعدما خسر 2-1 ذهابا في مصر.

وسيلتقي نهضة بركان بطل 2020 مع مازيمبي الفائز بدوري أبطال أفريقيا خمس مرات من أجل مقعد في النهائي الأفريقي.