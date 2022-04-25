الاتحاد الكاميروني يتجه لشكوى جمال بلماضي للجنة الأخلاق في "فيفا"

أعلن صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اتخاذه خطوة قانونية تجاه التصريحات التي أدلى بها جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، بشأن الحكم الذي أدار مباراة الجزائر ضد الكاميرون.

وكان منتخب الكاميرون قد تأهل في الوقت القاتل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، على حساب الجزائر في شهر مارس الماضي.

وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكوى إلى كاف، حيث ندد بالتحكيم الذي كان مسؤولًا عن مواجهة الكاميرون، مع التشكيك في نزاهتهم.

وكان جمال بلماضي قد أدلى بتصريحات نارية ضد التحكيم، حيث أشار إلى أن الكاميرون لم يكن المنتخب الذي يستحق التأهل، موضحًا أن النتيجة تم التلاعب بها من قِبل الحكم، وشخصين أو 3 أشخاص آخرين.

وهاجم بلماضي الحكم الغامبي غاساما بألفاظ قوية، حيث وصفه بـ“الظالم والمستبد“.

COMMUNIQUE DE PRESSE DU PRESIDENT DE LA FECAFOOT SUITE AUX PROPOS DU SELECTIONNEUR DE L'ALGERIE – Fédération Camerounaise de Football https://t.co/7KszkUBvPj — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) April 25, 2022

وعلى إثر ذلك، أصدر الاتحاد الكاميروني، بيانًا، جاء به: ”الطرف الآخر يلمح إلى أن نتيجة المباراة قد تم التلاعب بها على حساب الجزائر من قبل الحكم وتآمر 2 أو 3 أشخاص، الكاميرون تحتفظ بالحق في رفع القضية في الأيام المقبلة أمام لجنة الأخلاق في فيفا“.

وأضاف: ”ولكن بالفعل نحن نعترض على هذه المزاعم التشهيرية التي غرست بطريقة تلميحية وصاغها مرارًا وتكرارًا قادة كرة القدم الجزائرية، ونأسف لأن استمرار هذا الجدل طويل الأمد من المرجح أن يتسبب في حوادث مماثلة للعدوان اللفظي الذي تعرض له المسؤولون الكاميرونيون في الأول من أبريل في الدوحة على هامش قرعة مونديال قطر 2022“.

وتابع: ”نحن نتمسك بشدة بقيم الرياضة، وفي جميع الأحوال، يجب أن يسود احترام قواعد اللعبة والاعتبار الواجب للخصم وقبول النتيجة، من واجب أي قائد رفيع المستوى إعداد المنافسين والجمهور لتقبل، إذا لزم الأمر، مرارة الهزيمة وتجربة ألم الإقصاء في سيناريو غير محتمل“.

وأردف البيان: ”نحث قادة كرة القدم الجزائرية على استخدام الوسائل القانونية لممارسة حقوقهم المعترف بها، نطلب من جميع المعنيين ألا ينسوا أبدًا وظيفة كرة القدم الممتعة، كرة القدم لعبة يجب أن توحدنا في الهزيمة كما في النصر“.