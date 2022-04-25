ميلان يدخل معركة التعاقد مع رياض محرز مدعوما بالعرض البحريني

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن ميلان يفكر جديا في التعاقد مع الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، خاصة في ظل قرب استحواذ شركة ”إنفستكورب“ البحرينية على النادي.

ودخلت ”إنفستكورب“ التي تعمل في إدارة الأصول ومقرها البحرين، في محادثات لشراء نادي ميلان، فيما قد تكون أول صفقة استحواذ على فريق إيطالي كبير من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط.

وأفاد مصدر مطلع بأن صفقة شراء النادي، بطل أوروبا سبع مرات، من المالك الحالي شركة إليوت ماندجمنت على وشك الاكتمال، ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى مليار يورو (1.08 مليار دولار) شاملا الديون.

وقال موقع ”فوت ميركاتو“ الفرنسي إنه في إطار عملية الشراء لمتصدر الدوري الإيطالي قبل أربع جولات على النهاية والتأهل لدوري أبطال أوروبا، بات كل شيء يسير نحو الأفضل في ميلان.

لكن النادي الحائز على سبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و18 لقبا في الدوري الإيطالي لا يشبع ويهدف إلى تحقيق أهداف أكبر.

وفي ظل تشكيلة قوية حاليا تجمع بين الشباب والخبرة خاصة الجزائري إسماعيل بن ناصر وتيو هيرنانديز وبيير كالولو وفيكايو توموري ومايك مينيان ورافائيل لياو من جهة، وأصحاب الخبرة مثل سيمون كير وأوليفييه جيرود وبالطبع زلاتان إبراهيموفيتش، يريد ميلان تدعيم صفوفه للموسم المقبل وقد أكمل بالفعل التعاقد مع سفين بوتمان وريناتو سانشيز.

لكن بيع النادي إلى الشركة البحرينية سيعزز حتما فترة انتقالات ميلان، لذلك يبحث التعاقد مع محرز البالغ من العمر 31 عامًا (75 مباراة دولية – 26 هدفًا).

ومحرز من أفضل اللاعبين في العالم. خاصة وأن بطل أفريقيا 2019 (سجل 23 هدفًا و8 تمريرات حاسمة في 42 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم) سينتهي عقده بعد نحو عام.

ولم تتقدم مفاوضات محرز مع سيتي بشأن تجديد عقده، رغم أنه الهداف السادس في دوري أبطال أوروبا برصيد ستة أهداف، وما زال في السباق مع ناديه للفوز باللقب البارز مما يغري العديد من الأندية بما في ذلك ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان للتعاقد معه.

وأبدى النادي الباريسي اهتماما كبيرا بالتعاقد مع محرز لخلافة أنخيل دي ماريا في هجوم بطل فرنسا. لكن ميلان قرر الانضمام إلى المعركة. يبقى أن نرى ما إذا كان النادي الإيطالي الذي يضم بالفعل في صفوفه بن ناصر مواطن محرز، سيتمكن من إقناع اللاعب المهم، خاصة وأن قيمة الصفقة لن تكون مشكلة.