جمال بلماضي يعلن استمراره مدربا للمنتخب الجزائري

أعلن جمال بلماضي استمراره رسميا على رأس الجهاز الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، قاطعا الطريق على التقارير التي أشارت إلى رحيله الفترة الماضية.

وقال بلماضي في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم الأحد: ”قدمت للمسؤولين اقتراح رحيلي عن المنتخب، لكنهم رفضوا رحيلي، ولا أعتبر ما قمت به استقالة، نحن قادرون على العودة بقوة رغم خيبة التأهل للمونديال، وقيادة المنتخب الجزائري مسؤولية كبيرة بالنسبة لي“.

وأضاف: ”نحن على يقين من قدرتنا على النهوض مجددا بنفس العزيمة والإصرار، أملك عقدا حتى ديسمبر 2022 مع المنتخب، الجميع يريد بقائي، الشعب ومسؤولو الاتحاد الجزائري، وسوف أبقى من أجلهم“.

وتابع: ”كنت أفكر في المغادرة في حال الإخفاق في الوصول إلى كأس العالم 2022، وتحدثت مع رئيس الاتحاد الجزائري وجميع المسؤولين من أجل إنهاء العقد، ولكن الجميع رفض هذا القرار، ولا أعتبرها استقالة“.

وعن مواجهة الكاميرون الحاسمة، أشار: ”سيناريو المباراة الفاصلة كان دراماتيكيا ومررنا بكل الأحاسيس، الحكم غاساما كان رجل لقاء الجزائر والكاميرون بقراراته الخاطئة، التحكيم كارثي في أفريقيا ونددت بذلك في مناسبات عديدة، التحكيم في القارة الأفريقية عندما يتعلق الأمر بالمباريات الحاسمة يصبح مثل السوق“.

واستطرد بلماضي: لست أنا المدرب الذي كان يبحث عن منصب عمل، تدريب المنتخب الوطني ليس مرتبطا بالعقد بل بأمور أخرى، كما أن الجمهور الجزائري فريد من نوعه وأعطى روحا خاصة لهذا الجيل، وقمنا بتقييم الفترة الماضية ودون شك سيكون هناك تدعيم للتشكيلة، سنجعل المجموعة أقوى سواء فيما يخص التشكيلة أو أفكار التدريب“.

وأتم: ”الجمهور والشعب الجزائري أرادوا بقائي رغم الخسارة والإقصاء المر، هدفي كان دائما رفع الراية الوطنية عاليا في العالم وليس أفريقيا فقط“.

وتولى بلماضي تدريب منتخب الجزائر عام 2018، ونجح في تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية عام 2019، والتي أقيمت في مصر، بعد الفوز على السنغال بنتيجة هدف دون رد.

وأخفق بلماضي مع المحاربين في كأس الأمم الأفريقية الماضية، إذ ودع المسابقة من الدور الأول، ثم تعثر أمام الكاميرون ولم يبلغ نهائيات كأس العالم قطر 2022، في غضون شهرين.

ويعتبر العقد الحالي الذي وقعه بلماضي منتهيا، وسيقوم الاتحاد الجزائري بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد الذي سيوقع عليه جمال بلماضي خلال الفترة المقبلة.