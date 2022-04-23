الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوداد ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

يخوض الوداد المغربي مواجهة قوية أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الوداد الفوز على شباب بلوزداد في عقر داره بنتيجة 1-0 في جولة الذهاب، يوم السبت الماضي.

📹 ملخص المباراة: الوداد يقتنص فوز ثمين خارج الديار أمام شباب بلوزداد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. ✅#TotalEnergiesCAFCL | @Crbelouizdadoff | @WACofficiel | @Football2Gether pic.twitter.com/C6sVQQFORo — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 17, 2022

وترصد شبكة (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوداد وشباب بلوزداد:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت المغرب، 23:00 بتوقيت الجزائر، على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق عصام الشوالي، وقناة الرياضية المغربية الأرضية بصوت المعلق هشام فرج.

خطوات تفصلنا نحو اللقب! 🏆 هكذا يكون الطريق نحو الكأس. 🤩#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/fr0eM0Grbd — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2022

سيناريوهات التأهل

يحتاج الوداد للفوز أو التعادل للعبور إلى نصف النهائي، بعد أن حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد في الجزائر.

ويحتاج بلوزداد للفوز بفارق هدفين أو بنتيجة أكبر من 1-0.

أسلحة الوداد

يطمع الوداد لاستكمال المشوار القاري، خاصة مع خروج الرجاء ممثل الكرة المغربية الثاني على يد الأهلي المصري.

وقال وليد الركراكي المدير الفني للوداد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم، والفوز في لقاء الذهاب لا يعني شيئا بدليل خروج المنتخب الجزائري من تصفيات كأس العالم رغم فوزه في لقاء الذهاب خارج دياره على الكاميرون.

وأوضح أن اللاعبين عليهم أن يتحلوا بالحذر الشديد من مواجهة بلوزداد ومحاولة تحقيق الفوز لحسم التأهل بغض النظر عن أي حسابات أخرى.

ويغيب عن الوداد رضا الجعدي بجانب منصف شراشم وجلال الداودي، عن مباراة بلوزداد.

🇲🇦 الوداد 🆚 شباب بلوزداد 🇩🇿

🏟️ ملعب محمد الخامس

🏆 إياب الدور ربع النهائي من #TotalEnergiesCAFCL

⌚ 22:00 GMT كونوا على أتم الاستعداد! 🙌 pic.twitter.com/9cWpxYhbkS — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 23, 2022

ويعتمد الركراكي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد تكناوتي، وأمامه رباعي الدفاع أشرف داري وأمين فرحان وأيوب عملود ويحيى عطية الله.

ويقود خط الوسط يحيى جبران وبجواره أنس سرحات وعلى الأطراف مؤيد اللافي وزهير المترجي وصانع الألعاب أيمن الحسوني، مع المهاجم جاي مبينزا.

أوراق بلوزداد

يطمع شباب بلوزداد في تحقيق الانتفاضة وتكرار ما فعله وفاق سطيف الجزائري بالفوز خارج دياره للتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وقال البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لفريق شباب بلوزداد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المواجهة ستكون كبيرة وصعبة وفريقه لا يزال يملك آمال التأهل.

وأوضح أن بلوزداد سيلعب بسمعته الكبيرة وطموحه المميز في استكمال المشوار الأفريقي.

ويعتمد بلوزداد على تشكيلة تضم حارس المرمى توفيق موساوي، وأمامه رباعي الدفاع سفيان بوشار وشعيب قداد ومختار بلخثير وشمس الدين نساخ.

ويقود خط الوسط حسام الدين مرزيق وزكريا دراوي وحسيني سالمي، ويقود الهجوم إسلام بلخير وكريم عريبي ومحمد بكير.

وقال طارق مصطفى مدرب أولمبيك آسفي المغربي لشبكة ”إرم نيوز“، إن كرة القدم لا تعترف سوى بالجهد والعرق والمباراة ستكون صعبة على الفريقين.

وأوضح أنه عمل مع باكيتا مدرب بلوزداد وهو مدرب قدير وصاحب خبرات وأسلوبه منظم ويميل للدفاع، ولكن الوداد أيضًا فريق منظم وقادر على عبور عقبة بلوزداد.