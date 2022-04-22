وفاق سطيف يطيح بالترجي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ودع الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عقب خسارة مفاجئة على أرضه 1-صفر من وفاق سطيف الجزائري في إياب دور الثمانية اليوم الجمعة.

وأحرز المهاجم المخضرم عبد المؤمن جابو هدفا في الشوط الأول ليحسم تأهل وفاق سطيف إلى قبل النهائي بعد التعادل دون أهداف ذهابا في الجزائر.

وتخلص وفاق سطيف من ضغط أصحاب الأرض بفضل دفاعه المنظم وصنع أول تهديد عندما ارتقى بن عيادة ليقابل كرة بضربة رأس علت المرمى في الدقيقة الـ 20.

وانتزع رياض بن عيادة الكرة من عبد القادر بدران مدافع الترجي ومررها إلى جابو لينفرد بالحارس ويهز الشباك في الدقيقة الـ 21.

واستحوذ الترجي على الكرة لكنه افتقد الفاعلية أمام المرمى، كما تألق حارس الفريق الجزائري سفيان خضايرية.

وضاعت أقرب فرصة للتعادل حين ارتدت تسديدة لاعب الوسط غيلان الشعلالي من القائم ثم سدد ضربة رأس لمست القائم مجددا.

وفشلت جهود فريق المدرب راضي الجعايدي في تعديل النتيجة ليضيع حلم اللقب الخامس.