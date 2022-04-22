جماهير الرجاء تقتحم الملعب قبل مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا (شاهد)

اقتحم عدد من جماهير نادي الرجاء المغربي ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، قبيل انطلاق مباراة فريقهم أمام الأهلي المصري في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر عدد من الجماهير اقتحام أرضية الملعب، بعد الشحن الجماهيري والهتاف المتواصل، حيث امتلأت جنبات الملعب بعدد غفير من المشجعين قبل وقت كبير من آذان المغرب.

كما حدثت مناوشات بين عناصر الأمن المغربي وعدد من جماهير الرجاء خارج الملعب، حيث حاول بعض المشجعين اقتحام الملعب دون تذاكر، والدخول لمشاهدة المباراة مجانًا، ما أدى إلى وقوع مناوشات مع الأمن.

اقتحام جماهير الرجاء المغربي لأرضية الملعب في وجود الأمن المغربي pic.twitter.com/tpY8T1PSSG — Zubaida (@Ahlawya74Z) April 22, 2022

Ce qui s'est passé au Complexe Mohammed V de Casablanca est criminel envers la sécurité des supporters. Organisation catastrophique. #RCAASC pic.twitter.com/nQA4ye1hKQ — Hamza Hachlaf (@M_Hamza_Hachlaf) April 22, 2022

ويحل الأهلي المصري ضيفًا ثقيلًا على الرجاء المغربي، مساء اليوم الجمعة، في جولة الإياب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، يوم السبت الماضي، على استاد السلام في القاهرة، بعدما سجل عمرو السولية من ضربة جزاء، وحسين الشحات للأهلي، وأحرز للرجاء محمد زريدة.

وعبَّر محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي المصري عن غضبه من الطريقة التي يتم فيها الحديث عن مباراة الأهلي أمام منافسه الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”لا أعرف لماذا الجميع يتحدث عن حضور الجماهير كما لو أننا سندخل في حرب“.

محمد الشناوي | 🗣

💬"اعتدنا اللعب في مختلف الظروف، وهناك خبرات كثيرة اكتسبها اللاعبون من تكرار المشاركات المستمرة للأهلي في دوري الأبطال"🦅💪 pic.twitter.com/FIQOw2fmoD — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 21, 2022

وأضاف: ”منذ قدومنا إلى الدار البيضاء نحظى بأحسن استقبال من قِبل الشعب المغربي، وفي المباراة سيكون هناك 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا، ولن يقوم أي شخص آخر بالنزول للملعب“.

وتابع الشناوي: ”لا أعرف لماذا هذه العصبية الكبيرة، ليست هذه أول مرة نلعب فيها أمام الجمهور، ونحن دائمًا نتمنى أن نلعب أمام المشجعين“.