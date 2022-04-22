الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الترجي ضد وفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ملعب (حمادي العقربي) مساء اليوم الجمعة المواجهة التي تجمع بين الترجي التونسي وضيفه وفاق سطيف الجزائري في جولة الإياب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الفريقان دون أهداف في جولة الذهاب التي أقيمت في الجزائر يوم الجمعة الماضي.

خطوات تفصلنا نحو اللقب! 🏆 هكذا يكون الطريق نحو الكأس. 🤩#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/fr0eM0Grbd — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2022

وترصد شبكة (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الترجي ضد وفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (حمادي العقربي) الساعة 22:00 بتوقيت تونس والجزائر.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق جواد بده.

🇹🇳 الترجي 🆚 وفاق سطيف 🇩🇿

🏟️ ملعب رادس

🏆 إياب الدور ربع النهائي من #TotalEnergiesCAFCL

⌚ 21:00 GMT الحماس في أعلى درجاته! 💯 pic.twitter.com/Rm5tiDAHJW — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 22, 2022

تاريخ المواجهات

سيكون التأهل من نصيب الفريق الفائز بالمواجهة كما أن التعادل الإيجابي يعني صعود وفاق سطيف بينما يفرض التعادل دون أهداف اللجوء إلى ضربات الترجيح.

وبدأت لقاءات الترجي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال العرب 2009 وتأهل الترجي بفوزه في الجزائر بنتيجة 1-0 وفي تونس 2-0.

وتجدد اللقاء في نهائي كأس شمال أفريقيا للأندية عام 2009 وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما ذهاباً وإياباً ثم فاز وفاق سطيف بركلات الترجيح.

وتقابل الفريقان بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2010 وفاز الترجي بنتيجة 1-0 في الجزائر وتعادل الفريقان بنتيجة 2-2.

ولعب الفريقان بدور المجموعات بدوري الأبطال 2014 وفاز وفاق سطيف بنتيجة 2-1 وتعادلا بنتيجة 2-2.

مواجهات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. 🏆 ما توقعك لرباعي نصف النهائي في #TotalEnergiesCAFCL؟ pic.twitter.com/oWDOzVLGMO — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 21, 2022

أسلحة الترجي

يتطلع الترجي لحسم تأهله إلى دور الأربعة على حساب وفاق سطيف بعدما قطع خطوة نحو الصعود بالتعادل دون أهداف.

وقال راضي الجعايدي المدير الفني لفريق الترجي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه أضاع الفوز في لقاء الذهاب بعدم استغلال الفرص وهو ما يسعى لعلاجه في مباراة الإياب.

وأوضح أن فريقه أمامه فرصة لحسم التأهل في ملعبه مؤكدا أن الترجي في أتم الجاهزية لهذه المواجهة.

ويغيب عن صفوف الترجي اللاعب صابر بوغرين للإصابة، ويعتمد الجعايدي على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم على الأرجح حارس المرمى معز بن شريفية، وأمامه رباعي خط الدفاع عبدالقادر بدران وأمين توجاي ورائد الفادع وإلياس شيتي.

ويقود خط الوسط غيلان الشعلالي وبجواره فوسيني كوليبالي ومحمد علي بن رمضان، مع ثلاثي الهجوم كينغسلي إيدواه وحمدو الهوني ومحمد علي بن حمودة.

وقال يامن بن ذكري مدافع منتخب تونس الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الترجي أضاع بالفعل فوزاً سهلاً على حساب وفاق سطيف في عقر داره.

وأشار إلى أن الترجي عليه استغلال الفرص وتحقيق الفوز وحسم التأهل على حساب وفاق سطيف مؤكدا أن الترجي لديه أسلحة هجومية قادرة على مساعدته في الوصول لمرمى الوفاق ولكن الأهم هز الشباك.

أوراق وفاق سطيف

يبحث وفاق سطيف عن اقتناص الفوز والتأهل في أول مواجهة تحت قيادة المدرب الجديد الصربي داركو نوفيتش.

وقال نوفيتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المواجهة صعبة أمام منافس قوي على ملعبه موضحا أنه درس الترجي ويعلم جيداً نقاط القوة والضعف في صفوفه.

وأشار إلى أن الحظوظ متساوية في التأهل بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف مؤكدا أن الأمر المهم ألا يترك مساحات للاعبي الترجي.

ويعتمد الوفاق على تشكيلة تضم حارس المرمى سفيان خضايرية، وأمامه رباعي الدفاع عبدالكريم نمديل وهشام بلقروي ومحمد خثير زيتي وحسين لعريبي.

ويقود خط الوسط أمير قراوي وبجواره أكرم جحنيط وأحمد قندوسي، مع ثلاثي الهجوم عبدالمؤمن جابو و رياض بن عياد وابراهيم بودبوز.

وقال نبيل نغيز مدرب منتخب الجزائر الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن تعيين مدرب جديد للوفاق أمر يعطي الدافع للاعبي الفريق الجزائري وربما يعيد تنظيم اللاعبين تكتيكيا.

وأضاف:“ هناك عناصر مميزة وصاحبة خبرات مثل جابو و جحنيط بجانب تألق المهاجم رياض بن عياد وهو ما يجعل المواجهة ليست سهلة على الترجي“.