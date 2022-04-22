الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

يحل الأهلي المصري ضيفا ثقيلا على الرجاء المغربي، مساء اليوم الجمعة، في جولة الإياب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي باستاد السلام بالقاهرة، بعدما سجل عمرو السولية من ضربة جزاء وحسين الشحات للأهلي وأحرز للرجاء محمد زريدة.

📹 ملخص المباراة: بهدفي عمرو السولية وحسين الشحات، الأهلي يفوز على الرجاء بثنائية مقابل هدف بملعب السلام في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. ✅#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @RCAofficiel | #ASCRCA | @Football2Gether pic.twitter.com/UdtwPtYmHM — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 16, 2022

وتستعرض شبكة (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الرجاء ضد الأهلي في دوري الأبطال:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت المغرب، 00:00 بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء المواجهة بحضور جماهيري من المتوقع أن يصل إلى 42 ألف مشجع.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق خليل البلوشي، بجانب قناة الرياضية المغربية عبر البث الأرضي بصوت المعلق عادل المسعودي.

محمد الشناوي قبل مباراة الأهلي والرجاء: لسنا في حالة حرب https://t.co/MhQRvA3Jy7 pic.twitter.com/ecb4YyZI8z — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2022

سيناريوهات التأهل

ما زالت البطولات الأفريقية تعتمد على قاعدة التسجيل خارج الأرض واعتبار الهدف المسجل خارج الأرض بمثابة هدفين.

ويصعد الأهلي إلى نصف النهائي حال خروج المباراة بالتعادل أو الفوز للفريق الأحمر أو الخسارة بنتيجة أكبر من 1-2 مثل 2-3 أو 3-4.

ويتأهل الرجاء حال فوزه بنتيجة 1-0 أو بفارق أكثر من هدف.

وفي حالة فوز الرجاء بنتيجة 2-1 ، سيتم اللجوء مباشرة إلى ضربات الترجيح دون خوض وقت إضافي.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء لأول مرة منذ يوم 20 أغسطس 2005 في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، وتعادل الفريقان وقتها بنتيجة 1-1 بعدما تقدم سفيان العلودي للرجاء وسجل عماد متعب للأهلي.

الأهلي يطالب "كاف" بالعدالة التحكيمية أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا https://t.co/HNYVqp4R8Q pic.twitter.com/xqFvjDSgF4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2022

أفكار الطوسي

رفع رشيد الطوسي، المدير الفني للرجاء، راية التحدي في مواجهة الأهلي مؤكدا أن فريقه سيخوض مباراة صعبة ولكنه قادر على حسم بطاقة التأهل.

وقال الطوسي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه مطالب بالصبر والتركيز من أجل عبور عقبة الأهلي حامل اللقب، خاصة أن المواجهة بين فريقين كبيرين.

وأشار إلى أن مواجهته ضد الأهلي حاليا تختلف تماما عن لقائه ضد الأهلي حين كان مدربا لوفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي نسخة 2018 بدوري الأبطال.

وأوضح أن الرجاء يختلف تماما عن وفاق سطيف بخلاف أنه أصبح الآن أكثر خبرة عما كان من قبل.

ويفتقد الرجاء خدمات لاعبه مروان هدهودي للإيقاف وزكريا الوردي للإصابة، بينما يعود عمر العرجون من الإصابة ومحمد ناهيري بعد نهاية إيقافه.

الرجاء يراسل الفيفا والكاف بعد "أخطاء" حكم مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا https://t.co/B6qglZ9bBR pic.twitter.com/3KyMl7aOa3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

ومن المرجح أن يعتمد الرجاء على طريقة 4-2-3-1 بتشكيلة تضم حارس المرمى أنس الزنيتي، وأمامه رباعي خط الدفاع جمال حركاس وإلياس حداد ويمينا عبدالإله مدكور أو محمد ناهيري ويسارا عبدالجليل جبيرة.

ويقود خط الوسط بدر بولهرود وبجواره فابريس نجوما وأمامهما محسن متولي وعلى الأطراف محمد زريدة ومحمد المكعازي، مع المهاجم حميد أحداد.

أوراق موسيماني

يخوض الأهلي مواجهة الرجاء باحثا عن العبور بنتيجة إيجابية والتأهل إلى نصف النهائي من أجل الحفاظ على لقب دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.

وتبدو الأجواء الجماهيرية المنتظرة في مواجهة الرجاء أهم أسلحة الفريق المغربي والتي تثير مخاوف جماهير الأهلي من التأثر بالضغوط، ولكن محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي تحدث عن هذا الأمر، مؤكدا أن المباراة ستكون على أرض الملعب بين أقدام اللاعبين وليس للجماهير علاقة فهي مواجهة في كرة القدم وليست حربا.

تمريرة سحرية من المتألق بيرسي تاو .. يحولها حسين الشحات هدف #الأهلي الثاني في مرمى #الرجاء #الاهلي_الرجاء pic.twitter.com/vTwAAZoMMm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 16, 2022

وقال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في المؤتمر الصحفي، إنه يحترم الرجاء فهو فريق له باع طويل وسبق أن فاز عليه في السوبر الأفريقي وبجولة الذهاب، مؤكدا أن تركيزه بالكامل داخل الملعب ولا ينشغل بالأمور التحكيمية.

ويغيب عن الأهلي ثنائي الدفاع رامي ربيعة للإصابة وبدر بانون بسبب مضاعفات كورونا، ويعتمد موسيماني على الأرجح على طريقة 3-4-3.

ومن المنتظر أن تضم تشكيلة الأهلي حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه الثلاثي حمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أليو ديانغ وبجواره عمرو السولية ويمينا محمد هاني ويسارا علي معلول، بينما يقود خط الهجوم أحمد عبدالقادر وحسين الشحات وبيرسي تاو أو محمد شريف.

عمرو السولية يُسجل هدف #الأهلي في مرمى #الرجاء من ضربة جزاء .. ليرفع رصيده من الأهداف طوال تاريخه في البطولات الإفريقية إلى "4" أهداف #الاهلي_الرجاء pic.twitter.com/IaLPxI37z9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 16, 2022

وقال الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب الأهلي والرجاء الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن المواجهة بين فريقين كبيرين ولهما جماهيرية واسعة سواء في مصر أو المغرب.

وأشار إلى أن الأهلي لديه خبرات كبيرة ومدربه موسيماني يقوم بعمل جيد، موضحًا أن علي معلول من أخطر لاعبي الفريق الأحمر وعودته ستكون مهمة.

وأكد أن الرجاء أيضا يملك عناصر موهوبة وتحديدا القائد محسن متولي، بجانب سرعة أحداد وزريدة.