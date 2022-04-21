محمد الشناوي قبل مباراة الأهلي والرجاء: لسنا في حالة حرب

عبر محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي المصري عن غضبه من الطريقة التي يتم فيها الحديث عن مباراة الأهلي أمام منافسه الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”لا أعرف لماذا الجميع يتحدث عن حضور الجماهير كما لو أننا سندخل في حرب“.

محمد الشناوي | 🗣

💬"اعتدنا اللعب في مختلف الظروف، وهناك خبرات كثيرة اكتسبها اللاعبون من تكرار المشاركات المستمرة للأهلي في دوري الأبطال"🦅💪 pic.twitter.com/FIQOw2fmoD — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 21, 2022

وأضاف: ”منذ قدومنا إلى الدار البيضاء نحظى بأحسن استقبال من الشعب المغربي، في المباراة سيكون هناك 11 لاعبا أمام 11 لاعبا، لن يقوم أي شخص آخر بالنزول للملعب“.

وفي مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز الأهلي 2/1، احتسب الحكم جان جاك ندالا نغامبو ضربة جزاء للأهلي سجل منها عمرو السولية هدف التقدم للنادي المصري في الدقيقة 13، واشتكى الرجاء بسبب أن الكرة لمست في قدم المدافع، ولكن حكم تقنية ”VAR“ مهدي عبيد أصر على احتسابها ركلة جزاء.

وتابع الشناوي: ”لا أعرف لماذا هذه العصبية الكبيرة، ليست هذه أول مرة نلعب فيها أمام الجمهور، ونحن دائما نتمنى أن نلعب أمام المشجعين“.

محمد الشناوي | 🗣

💬"الأهلي والرجاء فريقان كبيران يحترمان بعضهما البعض، ولكن في النهاية هناك فريق سيواصل المشوار ويصعد لنصف النهائي، والأهلي جاهز لخطف بطاقة التأهل وتحقيق أهدافه من البطولة"🦅💪 pic.twitter.com/PbBL0fhIVK — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 21, 2022

وأكد أن ”الأهلي والرجاء فريقان كبيران يحترمان بعضهما البعض، لكن في النهاية هناك فريق سيواصل المشوار، وآخر سيغادر البطولة، الأهلي جاهز لخطف بطاقة التأهل“.

وأوضح حارس الأهلي: ”هناك جلسات مستمرة بيننا للتأكيد على أهمية المباراة. اعتدنا على اللعب في مختلف الظروف، واكتسبنا خبرات كثيرة من تكرار المشاركات في دوري الأبطال، ومع المنتخب“.

وأتم: ”الأهلي يدرك جيدًا أهمية المباراة، وأهمية التتويج بدوري أبطال أفريقيا بشكل عام، لدينا تركيز كبير لتخطي هذه المرحلة والاستمرار في البطولة، نحن نستمتع بمثل هذه الأجواء“.

خطوات تفصلنا نحو اللقب! 🏆 هكذا يكون الطريق نحو الكأس. 🤩#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/fr0eM0Grbd — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2022

واختتم الشناوي حديثه بالقول: ”واجهنا الرجاء من قبل مرتين، لكن لكل مباراة ظروفها وحساباتها، الأهلي جاهز لتخطي هذه المرحلة“.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء غدا الجمعة على المركب الرياضي محمد الخامس.

يستقبل ممثل الكرة الوطنية ضيفه المصري، يوم غد الجمعة على أرضية ملعب محمد الخامس، الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت الرباط، 00:00 بتوقيت القاهرة.

مواجهات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. 🏆 ما توقعك لرباعي نصف النهائي في #TotalEnergiesCAFCL؟ pic.twitter.com/oWDOzVLGMO — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 21, 2022

وقال الرجاء البيضاوي إنه راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد ”ضعف“ أداء الحكم الكونغولي جان جاك ندالا نغامبو في مواجهة الأهلي.

وقال الرجاء في بيانه إن العالم بأكمله شاهد ”فضيحة تحكيمية“ خدشت سمعة التحكيم الأفريقي، وأضرت بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين، ومصالح فريق الرجاء.