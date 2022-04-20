رغم البيانات المتبادلة بشأن التحكيم.. الخطيب يشكر الرجاء ويشيد بحفاوة استقبال بعثة الأهلي

رد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري على التراشق الإعلامي بين ناديي الأهلي والرجاء المغربي، بعد أن أشاد بجهود نادي الرجاء وجماهيره الكبيرة على الاستقبال الطيب للبعثة الحمراء قبل لقاء الفريقين بعد غد الجمعة، على ملعب محمد الخامس في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واشتعلت الحرب الكلامية والبيانات المتبادلة بين الفريقين، عقب خسارة الرجاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز الأهلي 2/1، احتسب الحكم جان جاك ندالا نغامبو ضربة جزاء للأهلي سجل منها عمرو السولية هدف التقدم للنادي المصري في الدقيقة 13، واشتكى الرجاء بسبب أن الكرة لمست قدم المدافع، ولكن حكم تقنية ”VAR“ مهدي عبيد أصر على احتسابها ركلة جزاء.

وقال الخطيب، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الأربعاء، إن أنيس محفوظ، رئيس نادي الرجاء، حرص على الاتصال به والاطمئنان على إقامة فريق الأهلي و“العمل على راحته، انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين“.

وتبادل الخطيب ”الحوار الأخوي“ مع رئيس نادي الرجاء، مؤكداً أن الأهلي يتواجد في بلده الثاني ووسط أشقائه، وأن اللقاء سوف يجري في أجواء رياضية وتنافس شريف بين فريقين عربيين شقيقين.

وشدد رئيس الأهلي على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب، موضحاً أن الرياضة وسيلة للمزيد من التقارب بين الشباب العربي، وتبقى العلاقة الطيبة التي يراها رئيس الأهلي الأهم مع الرجاء المغربي الشقيق.

🔴 الكابتن محمود الخطيب يشكر نادي الرجاء.. ويؤكد على العلاقات الطيبة مع الأشقاء المغاربة🇲🇦❤️🇪🇬 pic.twitter.com/nqNb6phS4o — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 20, 2022

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، السبت الماضي، انتهت بفوز الأهلي 2-1.

وقال الرجاء البيضاوي إنه راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد ”ضعف“ أداء الحكم الكونغولي جان جاك ندالا نغامبو في مواجهة الأهلي.

وعقب المباراة، قال الرجاء في بيانه إن العالم بأكمله شاهد ”فضيحة تحكيمية“ خدشت سمعة التحكيم الأفريقي، وأضرت بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين، ومصالح فريق الرجاء.

على الجانب الآخر، قال النادي الأهلي المصري إنه أرسل خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ يطالبه فيه بالعدالة التحكيمية أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأصبح التعادل في مباراة الإياب كافياً للفريق المصري من أجل التأهل للدور قبل النهائي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 10 ألقاب.

في المقابل، يتعين على الرجاء، الذي توج باللقب أعوام 1989 و1997 و1999، الفوز 1-0 فقط، للصعود إلى المربع الذهبي في المسابقة القارية.