جماهير جزائرية تتظاهر أمام الفيفا بأقنعة صامويل إيتو وبكاري غاساما (صور)

تظاهرت جماهير جزائرية أمام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ في مدنية زيورخ بسويسرا قبل الموعد المحدد لانعقاد لجنة الانضباط في الفيفا التي تنظر شكوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد بكاري غاساما حكم مباراة الخضر ضد الكاميرون في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

هكذا تظاهرت الجماهير الجزائرية أمام مقر الفيفا في زيورخ بسويسرا. pic.twitter.com/sG5SOnRLVn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2022

وخسرت الجزائر بطاقة التأهل لكأس العالم لصالح الكاميرون بعد خسارتها إيابا على أرضها بهدفين لهدف واحد رغم فوزها ذهابا بهدف دون رد، لكن الجانب الجزائري حمل الحكم الغامبي بكاري غاساما مسؤولية خسارة الخضر بسبب قراراته التحكيمية المثيرة للجدل.

ومن المقرر أن تعقد غدا لجنة الانضباط في الفيفا اجتماعا لنظر شكوى الجزائر ضد غاساما، وكذلك شكوى مصر ضد الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

وارتدى العشرات من المشجعين الجزائريين أقنعة لصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وأقنعة أخرى لبكاراي غاساما حكم المباراة حاملا حقيبة مرسوما عليها علامة الدولار للسخرية من الثنائي.

كان اتحاد الكرة الجزائري قد طلب من الفيفا عرض شكواه على لجنة التحكيم في الفيفا باعتبار أن الشكوى في الأساس مخصصة ضد حكم اللقاء وقراراته المثيرة للجدل.

وقد تتسبب مطالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم الجديدة في تأخير صدور القرار من جانب الفيفا في حال قرر الاتحاد الدولي الاستجابة للطلب الجزائري.

كان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رد على سؤال حول مباراة الجزائر والكاميرون بأنه لا علم لديه، مشيرا إلى قسوة كرة القدم في بعض الأحيان، في إشارة لحزن الجزائريين لعدم التأهل للمونديال.