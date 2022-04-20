رياضة

جماهير جزائرية تتظاهر أمام الفيفا بأقنعة صامويل إيتو وبكاري غاساما (صور)
تاريخ النشر: 20 أبريل 2022 14:19 GMT
تاريخ التحديث: 20 أبريل 2022 15:35 GMT

جماهير جزائرية تتظاهر أمام الفيفا بأقنعة صامويل إيتو وبكاري غاساما (صور)

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رد على سؤال حول مباراة الجزائر والكاميرون

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

تظاهرت جماهير جزائرية أمام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ في مدنية زيورخ بسويسرا قبل الموعد المحدد لانعقاد لجنة الانضباط في الفيفا التي تنظر شكوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد بكاري غاساما حكم مباراة الخضر ضد الكاميرون في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وخسرت الجزائر بطاقة التأهل لكأس العالم لصالح الكاميرون بعد خسارتها إيابا على أرضها بهدفين لهدف واحد رغم فوزها ذهابا بهدف دون رد، لكن الجانب الجزائري حمل الحكم الغامبي بكاري غاساما مسؤولية خسارة الخضر بسبب قراراته التحكيمية المثيرة للجدل.

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ومن المقرر أن تعقد غدا لجنة الانضباط في الفيفا اجتماعا لنظر شكوى الجزائر ضد غاساما، وكذلك شكوى مصر ضد الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

وارتدى العشرات من المشجعين الجزائريين أقنعة لصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وأقنعة أخرى لبكاراي غاساما حكم المباراة حاملا حقيبة مرسوما عليها علامة الدولار للسخرية من الثنائي.

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كان اتحاد الكرة الجزائري قد طلب من الفيفا عرض شكواه على لجنة التحكيم في الفيفا باعتبار أن الشكوى في الأساس مخصصة ضد حكم اللقاء وقراراته المثيرة للجدل.

وقد تتسبب مطالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم الجديدة في تأخير صدور القرار من جانب الفيفا في حال قرر الاتحاد الدولي الاستجابة للطلب الجزائري.

كان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رد على سؤال حول مباراة الجزائر والكاميرون بأنه لا علم لديه، مشيرا إلى قسوة كرة القدم في بعض الأحيان، في إشارة لحزن الجزائريين لعدم التأهل للمونديال.

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