نتائج قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023

أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عن وقوع منتخبي تونس وليبيا في مجموعة واحدة، كما ستتنافس موريتانيا والسودان في مجموعة واحدة، بعد سحب القرعة في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء.

وتملك تونس وليبيا فرصة التأهل معا إلى النهائيات المقرر إقامتها في ساحل العاج العام المقبل، حيث يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى البطولة القارية.

وجاءت تونس على رأس المجموعة العاشرة، إلى جانب ليبيا وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

ومن غير المتوقع أن تواجه المنتخبات الكبيرة أي صعوبات في التأهل حيث أقيمت القرعة بنظام المستويات، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) في 31 مارس آذار الماضي.

وربما يكون منتخب المغرب قد جاء في أقوى مجموعة نسبيا باللعب مع جنوب أفريقيا وزيمبابوي وليبيريا، لكن من المنتظر تأهل المنتخب العربي الذي ضمن مكانه في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وإلى جانب ساحل العاج، سيتأهل منتخب واحد من المجموعة الثامنة التي تضم أيضا زامبيا وجزر القمر وليسوتو. وتشارك ساحل العاج في التصفيات لكنها ستتأهل حتى إذا لم تكن ضمن أول مركزين.

وستلعب السنغال المدافعة عن اللقب في المجموعة 12 مع بنين وموزامبيق ورواندا.

وتنطلق التصفيات في يونيو حزيران المقبل.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على مصر في نهائي البطولة التي أقيمت مؤخرا في الكاميرون.

ومن المنتظر أن تستضيف كوت ديفوار منافسات النسخة الرابعة والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: نيجيريا – سيراليون – غينيا بيساو – ساو تومي وبرينسيبي.

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو – الرأس الأخضر – توغو – إيسواتيني.

المجموعة الثالثة: الكاميرون – كينيا – ناميبيا – بوروندي.

المجموعة الرابعة: مصر – غينيا – مالاوي – إثيوبيا.

المجموعة الخامسة: غانا – مدغشقر – أنغولا – أفريقيا الوسطى.

المجموعة السادسة: الجزائر – أوغندا – نيجيريا – تنزانيا.

المجموعة السابعة: مالي – الكونغو – غامبيا – جنوب السودان.

المجموعة الثامنة: كوت ديفوار – زامبيا – جزر القمر – ليسوتو.

المجموعة التاسعة: الكونغو الديموقراطية – الغابون – موريتانيا – السودان.

المجموعة العاشرة: تونس – غينيا الاستوائية – ليبيا – بوتسوانا.

المجموعة الحادية عشرة: المغرب – جنوب أفريقيا – زيمبايوي – ليبيريا.

المجموعة الثانية عشرة: السنغال – بنين – موزمبيق – رواندا.

وشارك في سحب القرعة سامسون أدامو مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي ”كاف“ مع لوكاس راديبي نجم منتخب جنوب أفريقيا الأسبق بجانب الإيفواري سالومون كالو.

نظام القرعة

وتشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 مشاركة 24 منتخبا بما فيها منتخب كوت ديفوار المستضيف الذي يشارك في التصفيات ولكنه ضمن المشاركة بالبطولة.

وتأهل 48 منتخبا للمرحلة الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 بعدما أقيمت المرحلة التمهيدية وأسفرت عن خروج موريشيوس وجيبوتي وسيشيل والصومال وتشاد وإريتريا.

نظام القرعة

وتم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، وتقام منافسات كل مجموعة بنظام الذهاب والإياب على مدار 6 جولات لتحديد المتصدر والوصيف لكل مجموعة اللذين يضمنان التأهل.

وفي حالة تساوي منتخبين أو أكثر في رصيد النقاط سيتم الاحتكام إلى قاعدة المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة ثم الأكثر تهديفاً ثم التسجيل خارج الأرض ثم نفس القواعد في المجموعة بالكامل وأخيراً معيار القرعة.

تصنيف المنتخبات

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 تصنيفات يضم كل تصنيف 12 منتخبا بحسب التصنيف الدولي الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي ”فيفا“ يوم 31 مارس الماضي.

ويصعد منتخب واحد في المجموعة التي تضم منتخب كوت ديفوار بوصفه المستضيف الذي ضمن المشاركة، كما أن الاتحاد الأفريقي أعلن إدراج منتخبي كينيا وزيمبابوي في القرعة رغم صدور قرار بإيقاف أنشطتهما دولياً.

وأمهل الاتحاد الأفريقي منتخبي كينيا وزيمبابوي حتى قبل انطلاق التصفيات في شهر يونيو المقبل بأسبوعين لتسوية أوضاعهما ورفع الإيقاف وإلا سيتم اعتبارهما منسحبين واستكمال المجموعة التي يلعب بها كل منتخب منهما بضم 3 منتخبات فقط.