الأزمة تتصاعد.. محمد الجارحي عضو مجلس الأهلي يشكو خالد الغندور في البرلمان المصري

تقدم محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري؛ النائب البرلماني، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة لوزير الرياضة ورئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر؛ لمناقشة ما قام به الإعلامي خالد الغندور، والذي أسماه ”تعمد إثارة الفتن ضد النادي الأهلي وجماهير الرجاء البيضاوي المغربي“.

وقال الجارحي، عبر حسابه على ”فيسبوك“: ”تقدمت للسيد رئيس مجلس النواب الموقر بطلب إحاطة، موجها إلى السيد وزير الشباب والرياضة والسيد رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن ما يفعله مثيرو الفتن في ظل مجهودات الدولة لعودة الجمهور ونبذ التعصب“.

وأضاف: ”العائلة الواحدة تجد فيها مشجعين لأندية مختلفة فليس من المنطقي أن نمنح مثيري الفتن الفرصة لإشعال نار التعصب، وما تابعناه خلال الساعات الماضية، لا علاقة له بالرياضة ولا بميثاق الشرف الإعلامي“.

واختتم: ”هدفنا وسط رياضي ينبذ التعصب والآراء المتطرفة، ولا مكان للمتعصبين ومثيري الفتن فيه“.

وفيما يلي نص بيان الجارحي:

يذكر أن النادي الأهلي المصري أعلن، أمس الإثنين، تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق.

وحسب بيان الأهلي، فإن الشكوى جاءت لما يقوم به الغندور من ”تدوينات“ عبر حسابه الرسمي على موقع ”فيسبوك“، كلها غير حقيقية، تهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد الأهلي، الذي سيتوجه إلى المغرب، صباح الثلاثاء، لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها الجمعة المقبل.

وأضاف الأهلي أنه طالب في شكواه باتخاذ اللازم قانونا حيال الغندور وما يفعله ”لإثارة الفتنة“ بين الجماهير المصرية والمغربية، وخلق أجواء غير طيبة حول المباراة.

وأشار الأهلي إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها الغندور بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي مع بعض الفرق العربية، فقد حدث ذلك عند ملاقاة الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا العام 2018، وكذلك عند لقاء الأهلي والهلال السوداني في دور المجموعات 2020.

الأهلي يتهم خالد الغندور بإثارة الفتنة في شكوى رسمية https://t.co/xeAQKTDANb pic.twitter.com/owInNCeiaI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2022

من جهته، قال خالد الغندور إنه فوجئ من بيان الأهلي، وأوضح أنه صديق لجميع لاعبي الأهلي، وآخرين في مجلس إدارة النادي، وأنه لا توجد لديه مشاكل مع النادي الأهلي، وأن كلامه كان مجرد حديث في الكرة.

ووفقا للغندور، فإن أحد مقاطع الفيديو التي تواجد فيها قد يكون فُهم بطريقة خاطئة، وقدم اعتذارا لمن فهم كلامه بشكل خاطئ، وقال إنه لا يريد أن يفكر أحد في أنه يثير الفتن، وأكد أنه يقول كلامه بحسن نية.

وختم الغندور حديثه بأنه يتمنى التوفيق للأهلي والزمالك وجميع الفرق المصرية، وأكد أنه سيقلل حديثه في المرات القادمة.

وفاز الأهلي 2/1 على الرجاء البيضاوي، يوم السبت الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يطالب "كاف" بالعدالة التحكيمية أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا https://t.co/HNYVqp4R8Q pic.twitter.com/xqFvjDSgF4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2022

وفي مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز الأهلي 2/1، احتسب الحكم جان جاك ندالا نغامبو ضربة جزاء للأهلي، سجل منها عمرو السولية هدف التقدم للنادي المصري في الدقيقة 13، واشتكى الرجاء بسبب أن الكرة لمست قدم المدافع، ولكن حكم تقنية الـ“VAR“ مهدي عبيد أصر على احتسابها ركلة جزاء.

وقال الرجاء البيضاوي إنه راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد ”ضعف“ أداء الحكم الكونغولي جان جاك ندالا نغامبو في مواجهة الأهلي.

وقال الرجاء في بيانه، إن العالم بأكمله شاهد ”فضيحة تحكيمية“ خدشت سمعة التحكيم الأفريقي، وأضرت بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين، ومصالح فريق الرجاء.