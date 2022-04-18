الاتحاد الجزائري يطالب "الفيفا" بعرض ملف التظلم المتعلق بمواجهة الكاميرون على لجنة التحكيم

قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم إنه طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ بعرض ملف التظلم الذي قدمه والمتعلق بمواجهة الكاميرون في إياب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر على لجنة التحكيم للاتحاد الدولي لكرة القدم“.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بناء على توصيات مستشاريه القانونيين، تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم لعرض ملف التظلم الذي قدمه والمتعلق بمقابلة الإياب الفاصلة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الكاميروني بتاريخ 29 مارس 2022 لحساب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022 على لجنة التحكيم للاتحاد الدولي لكرة القدم“.

وأضاف: ”وقد كانت الدوافع وراء هذا الطلب كون ملف التظلم المقدم يستند على مبررات واعتبارات فنية تتعلق بالتحكيم ما يستدعي دراستها من طرف هيئة مختصة“.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد قال إنه تقدّم رسميا، بطعن لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الحكم باكاري غاساما الذي أدار مباراة الجزائر والكاميرون، في إياب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وحسب بيان للاتحاد الجزائري فإنه سيعتمد على جميع الوسائل من أجل استعادة حق الكتيبة الوطنية، وأضاف أنه طلب إعادة المواجهة في ظروف ”مريحة وقانونية“، وطالب الاتحاد الجزائري بتسليط الضوء على التحكيم الذي ”قتل أحلام الجماهير الجزائرية“.

حقيقة مقتل الحكم بكاري جاساما https://t.co/Zf3gZcWu2k pic.twitter.com/7vusCu8sy4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 2, 2022

وفاز منتخب الجزائر 1/0 على الكاميرون في الكاميرون، قبل أن يتقدم الأخير في الجزائر بهدف من توقيع إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، واتجهت المباراة إلى الشوطين الإضافيين.

ونجح مقاتلو الصحراء في تسجيل هدف التعادل من توقيع أحمد توبة في الدقيقة 118، غير أن كارل توكو ايكامبي سجل هدفا قاتلا لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 124 ليتأهل إلى المونديال وسط حسرة جزائرية كبيرة.

رد إنفانتينو

وكان غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رد على سؤال بشأن إمكانية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وسئل عن طلب الجزائر بإعادة مباراة الكاميرون وقال: ”لا علم لي“، ثم سئل عن رأيه في المباراة وقال: ”الجزائر لعبت مباراة جيدة، لكن للآسف إنها كرة القدم“.

وشارك منتخب الجزائر في كأس العالم 4 مرات وكانت آخر مشاركة في مونديال 2014 في البرازيل حيث صعد إلى دور الـ16 قبل أن يخسر 1/2 أمام ألمانيا.

في المقابل سيشارك منتخب الكاميرون في كأس العالم للمرة الثامنة، وكانت آخر مشاركة في نسخة 2014، وقد وصل إلى ربع النهائي في نسخة 1990.