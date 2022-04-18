الأهلي يطالب "كاف" بالعدالة التحكيمية أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

قال النادي الأهلي المصري إنه أرسل خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ يطالبه فيه بالعدالة التحكيمية، أمام الرجاء البيضاوي المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: ”أرسلت إدارة النادي صباح اليوم (الإثنين) خطابًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص مباراة العودة بين الأهلي والرجاء المغربي في دور الثمانية لدوري الأبطال، والمحدد لها الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وأضاف: ”جاء في الخطاب تأكيد من النادي الأهلي على العلاقة المتميزة التي تربطه بنادي الرجاء المغربي وجماهيره المحبة لكرة القدم، وأن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في القاهرة مساء السبت الماضي جرت في أجواء طيبة للغاية، وكان هناك ترحيب وتقدير كامل لفريق الرجاء الشقيق“.

وتابع: ”وأضاف الأهلي في خطابه أنه يلاحظ خلال الساعات الماضية أن هناك أطرافًا أخرى لا تعنيها علاقة الترابط بين الأهلي والرجاء، ولا الضوابط الرياضية، ولا السلامة، ولا خروج المباراة بالشكل اللائق، وتحاول هذه الأطراف من خلال بعض وسائل الإعلام و“السوشيال ميديا“ بث الشحن الزائد حول كل العوامل المحيطة بالمباراة، والتأثير على ردة فعل الجماهير والحكام وسلامة الفريقين.

وأتم: ”وأشار الأهلي إلى أنه يثق تمامًا في إدارة نادي الرجاء التي يحترمها ويقدرها، وفي وعي الجماهير المغربية الشقيقة“.

وتابع: ”وطلب الأهلي من ”كاف“ الاهتمام بالمباراة وبكل المعطيات حولها بما يتفق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ويؤمن سلامة الفريقين ويحقق العدالة التحكيمية، وأن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين وتاريخهما في القارة الأفريقية“.

وأوحى الأهلي أنه أكد في خطابه للاتحاد الأفريقي أن مثل هذه المباريات التي تقام بين الأندية الكبيرة تكون بمثابة عنوان للكرة الأفريقية وتعبيرًا عن المستوى الفني والتنظيمي والتحكيمي، وأشار إلى أنه تمنى الأهلي أن تخرج المباراة في أحسن صورة وتعبر عن العلاقة الوطيدة التي تربطه بشقيقه نادي الرجاء المغربي“.

وفي مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز الأهلي 2/1، احتسب الحكم جان جاك ندالا نغامبو ضربة جزاء للأهلي سجل منها عمرو السولية هدف التقدم للنادي المصري في الدقيقة 13، واشتكى الرجاء بسبب أن الكرة لمست في قدم المدافع، ولكن حكم تقنية ”VAR“ مهدي عبيد أصر على احتسابها ركلة جزاء.

وقال الرجاء البيضاوي إنه راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد ”ضعف“ أداء الحكم الكونغولي جان جاك ندالا نغامبو في مواجهة الأهلي.

وقال الرجاء في بيانه إن العالم بأكمله شاهد ”فضيحة تحكيمية“ خدشت سمعة التحكيم الأفريقي، وأضرت بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين، ومصالح فريق الرجاء.