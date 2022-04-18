الجارحي: تحريض جماهير الرجاء على الأهلي "جريمة"

شن محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، هجوما ضمنيا على خالد الغندور مقدم البرامج في قناة الزمالك.

وكان خالد الغندور قد شن هجوما على حكام مباراة الأهلي والرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ بسبب ضربة الجزاء الأولى التي احتسبت للفريق الأحمر على ملعبه.



وقال الجارحي عبر فيس بوك دون ذكر اسم الغندور: ”تحريض جماهير الرجاء المغربي على الأهلي قبل مباراة الفريقين في المغرب (جريمة) ارتكبها نفس الشخص في وقت سابق قبل نهائي الأهلي والترجي في تونس“.

وتابع: ”لا هو يمثل أحد طرفي المباراة، ولا هو احترم ميثاق الشرف الإعلامي ولا مدونة سلوك الإعلام الرياضي، والمساحات الإعلامية مفتوحة أمامه في التلفزيون والراديو لبث الفتنة.. فهل سيحاسب؟!!!!“.

وأتم: ”ستظل علاقة النادي الأهلي وجمهوره بنادي الرجاء وجمهوره علاقة ود ومحبة بين ناديين كبيرين من أصحاب التاريخ والبطولات، وهذا ما لا يمكن أن تهدمه كلمات الفتنة ومحاولات الوقيعة“.

كادر تصويري أكد أن ضربة جزاء #الأهلي أمام #الرجاء لم تكن صحيحة pic.twitter.com/0hwdAGbxDO#الاهلي_الرجاء — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 16, 2022

وكان نادي الرجاء المغربي قد راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ بسبب ما وصفه بالأخطاء التحكيمية الكارثية في مباراة الأهلي والرجاء بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز بهدفين لهدف واحد، وتنتظره مباراة قوية للغاية في الإياب بالمغرب.