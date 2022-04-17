ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.. تعادل الاتحاد والأهلي.. والمصري يهزم نهضة بركان

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس الليبيين، يوم الأحد، على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب على الملعب ذاته، يوم الأحد المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

ولم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص، باستثناء تسديدة لاعب الاتحاد عمر الخوجة، في أول 10 دقائق، ورد عليها لاعب الأهلي طرابلس، محمد الترهوني، دون أن ينجح بهز الشباك.

فوز المصري البورسعيدي

وحقق النادي المصري البورسعيدي فوزًا مهمًا بنتيجة 2/1 على ضيفه نهضة بركان المغربي، على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وسجل للمصري عمرو مرعي في الدقيقة 12، وهيثم العيوني في الدقيقة 83، فيما سجل لنهضة بركان حمزة الركراكي في الدقيقة 18.

وأخفق لاعبو نهضة بركان بتشتيت الكرة، وهو ما استغله عمرو مرعي الذي سدد الكرة داخل الشباك محرزًا الهدف الأول للمصري في الدقيقة 12.

وأدرك نهضة بركان هدف التعادل بعد عرضية شيدراك لوكومبي من الجهة اليمنى، أودعها حمزة الركراكي في الشباك، في الدقيقة 18.

وحصل أوستن أموتو على خطأ أمام منطقة الجزاء نفذه هيثم العيوني ببراعة على يسار حارس نهضة بركان مسجلًا الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 83.

تعادل بيراميدز

وتعادل بيراميدز المصري 0/ مع ضيفه مازيمبي الكونغولي، على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وأهدر عمر جابر فرصة محققة مسددًا في جسد الحارس، بعد تمريرة متقنة من لاكاي.

ونال إبراهيم توريه البطاقة الصفراء، وتعرض محمد حمدي للإصابة، بينما لعب مازيمبي بضغط كبير وسط الملعب، لتعطيل هجمات بيراميدز.

وأهدر إبراهيم عادل فرصة خطيرة لأصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

ونال الرجاء الرياضي المغربي لقب الموسم الماضي، علمًا بأن النادي الصفاقسي التونسي أكثر نادٍ تتويجًا باللقب برصيد 3 ألقاب، مقابل لقبين لكن من الرجاء، ومازيمبي، والنجم الساحلي.