الرجاء يراسل الفيفا والكاف بعد "أخطاء" حكم مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

قال نادي الرجاء البيضاوي المغربي إنه راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ والاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“ بعد ”ضعف“ أداء الحكم الكونغولي جان جاك ندالا نغامبو في مواجهة الأهلي المصري، يوم السبتن في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واحتسب الحكم جان جاك ندالا نغامبو ضربة جزاء للأهلي سجل منها عمرو السولية هدف التقدم للنادي المصري في الدقيقة 13، واشتكى الرجاء بسبب أن الكرة لمست في قدم المدافع، ولكن حكم تقنية ”VAR“ مهدي عبيد أصر على احتسابها ركلة جزاء.

🟢Raja Club Athletic sends strong statement to @CAF_Online and @FIFAcom following poor referring during first leg of #TotalEnergiesCAFCL quarter final match against Al Ahly SC pic.twitter.com/JQVs6ULGPq — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 17, 2022

قال الرجاء في بيانه: ”العالم بأكمله شاهد فضيحة تحكيمية خدشت سمعة التحكيم الأفريقي وأضرت بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين ومصالح فريق الرجاء“.

وأضاف: ”السيد جان جاك ندالا ومهدي عبيد شريف ارتكبا أخطاء كبيرة بإرادتيهما، والتي كان لها تأثيرا مباشرا على نتيجة المباراة، بالتواطؤ مع مخرج التلفزيون المصري، السيد جان جاك ندالا والسيد مهدي عبيد شريف قررا احتساب ركلة جزاء خيالية“.

وتابع البيان: ”الصورة التي تم نقلها من حكم الفيديو إلى الحكم الرئيسي أظهرت اعتقادا خاطئا ورغبة في تدمير حظوظ نادينا في المباراة، حقيقة اللعبة أن الكرة ارتطمت بركبة لاعب الرجاء وخرجت من الملعب، مما قاد الحكم لاحتساب ركلة ركنية“.

وأكمل: ”بدلا من أن يقدم الحكم المثال في اللعب النظيف وقيم الاحترام، يتعدى جسديا على لاعب فريقنا في صورة سيريالية لا تليق بالتحكيم والكرة الأفريقية، الصورة تظهر بوضوح أن ركبة اللاعب حسين الشحات تتخطى جسد المدافع الأخير للرجاء، وبالتالي الهدف الثاني للأهلي كان يجب إلغاؤه“.

وأتم بيان الرجاء: ”بالتواطؤ بين الطاقم التحكيمي ومخرج التلفزيون المصري، كان من الواضح أنه لم يتم اللجوء للخطوط الرقمية من تقنية الفيديو لتأكيد أو إلغاء الهدف الثاني، تقنية الفيديو في هذه المباراة كان أداة قاتلة ضد الرجاء“.

وأوضح: ”في الدقيقة 51 تعرض لاعبنا محمد زريدة لاعتداء جسدي حقيقي كان يجب إظهار البطاقة الحمراء لأجله بالنظر إلى خطورة التدخل الذي كان من الممكن أن يكلف لاعبنا مسيرته“.

وأتم: ”لم تستدعِ هذه اللقطة انتباه الحكم الرئيسي أو حكم الفيديو، نحن نطالب على وجه السرعة بفتح تحقيق عاجل على التحكيم الفاضح من جانب طاقم الحكام والتأكيد بشكل شخصي على احترام قيم تكافؤ الفرص واللعب الرياضي النظيف في المواجهة المقبلة يوم 22 أبريل في الدار البيضاء“.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي 2/1، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 23 أبريل في المغرب.