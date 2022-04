الرجاء يراسل الفيفا والكاف بعد "أخطاء" حكم مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

قال نادي الرجاء البيضاوي المغربي إنه راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ والاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“ بعد ”ضعف“ أداء الحكم الكونغولي جان جاك ندالا نغامبو في مواجهة الأهلي المصري، يوم السبتن في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واحتسب الحكم جان جاك ندالا نغامبو ضربة جزاء للأهلي سجل منها عمرو السولية هدف التقدم للنادي المصري في الدقيقة 13، واشتكى الرجاء بسبب أن الكرة لمست في قدم المدافع، ولكن حكم تقنية ”VAR“ مهدي عبيد أصر على احتسابها ركلة جزاء.

🟢Raja Club Athletic sends strong statement to @CAF_Online and @FIFAcom following poor referring during first leg of #TotalEnergiesCAFCL quarter final match against Al Ahly SC pic.twitter.com/JQVs6ULGPq

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 17, 2022