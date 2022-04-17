الرجاء يواصل هجومه على الكاف: سمعة كرة القدم الأفريقية على المحك

واصل نادي الرجاء هجومه على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بعد أن سخر منه فجر اليوم –الأحد- بسبب ركلة الجزاء التي احتسبها حكم مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا ضد الفريق المغربي.

واحتسب ندالا ركلة جزاء لصالح الأهلي مع بداية المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف في جولة الذهاب من ربع نهائي دوري الأبطال.

واشتكى الرجاء بسبب أن الكرة خبطت في قدم المدافع، ولكن حكم ”الفار“ مهدي عبيد أصر على احتسابها ركلة جزاء.

وأصدر نادي الرجاء بيانًا نشره عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، جمع فيه ما تم نشره في الصحف العالمية، والذي يؤكد أن ركلة الجزاء غير صحيحة.

وقال الرجاء في بيانه: ”لم يكن الرجاء الرياضي الوحيد الذي تعرض لضربة قوية بسبب الشك في التحكيم.. سمعة كرة القدم الأفريقية على المحك“.

وأضاف: ”حان وقت العمل قبل فوات الأوان.. تفضلوا بقبول فائق الاحترام“.

واختتم الرجاء بيانه قائلا: ”نأمل ألا نضطر إلى قراءة منشورات مماثلة بعد مباراة الإياب“.

كان الحساب الرسمي لنادي الرجاء المغربي قد سخر من طاقم التحكيم بقيادة الكونغولي جان جاك نادالا الذي أدار مباراة الفريق ضد الأهلي المصري، مساء السبت، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت السخرية اعتراضا على احتساب ندالا ركلتي جزاء لصالح الأهلي في المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف في جولة الذهاب من ربع نهائي دوري الأبطال.

ونشر الرجاء عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ صورة لندالا، إضافة إلى الجزائري مهدي عبيد، حكم تقنية الفيديو ”VAR“، والمصري محمد نصر مخرج المباراة، مكتوبا عليها ”أفضل لاعبي اللقاء“.

الرجاء المغربي يسخر من التحكيم ومخرج مباراته ضد الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا https://t.co/rOu54DxjeS pic.twitter.com/zl3qwPxqj9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

تغلب الأهلي المصري على ضيفه الرجاء المغربي 2-1، اليوم السبت، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم الأهلي عن طريق عمرو السولية من ضربة جزاء في الدقيقة 13، وبعدها بعشر دقائق نجح حسين الشحات في إضافة الهدف الثاني للفريق المصري.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، سجل محمد زريدة هدف تقليص الفارق للرجاء.

وشهدت المباراة طرد مروان الهدهودي لاعب الرجاء في الدقيقة 60، بينما أضاع عمرو السولية لاعب الأهلي ضربة جزاء بعد ذلك بدقيقة.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين السبت المقبل، في الدار البيضاء.