مباراة الأهلي والرجاء: زوجة بدر بانون تحذف صورة "السخرية" وتعتذر للجماهير الحمراء (شاهد)

ردت ”غزلان“ زوجة اللاعب المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي المصري، على الاتهامات التي طالتها من جماهير القلعة الحمراء، بعد انتقادها لحكم مباراة الأهلي والرجاء أمس السبت، بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت زوجة لاعب نادي الرجاء السابق والأهلي الحالي، قد نشرت صورة تسخر فيها من اصطدام الكرة في قدم لاعب الفريق المغربي وليس يده.

وقالت زوجة بدر بانون تعليقًا على الصورة عبر خاصية ”ستوري“ بحسابها الرسمي بموقع ”إنستغرام“: ”الخبث التحكيمي.. ما زال ماتسرطات ليا قالك.. هادي ضربة جزاء“.

وبعد نشر هذه الصورة شنت جماهير الأهلي هجوما عنيفا عليها مما دفعها إلى حذفها، والاعتذار لجماهير الأهلي.

وقالت زوجة بدر بانون مرة أخرى عبر حسابها الرسمي: ”الله يهديكم اللي فاهمين موضوع المنشن تاع الحكم غلط، متكبروش الموضوع لو سمحتوا، الصورة كان مقصود بيها عتاب على الحكم فقط“.

”الأهلي ملوش دخل بالحكاية خالص، لما شفت أن الصورة اتفهمت غلط مسحتها على طول مستحيل أغلط فنادي الأهلي اللي طالما بنشجعوا وبنحترموا من زمان، أنا اتعملي منشن ومفكرتش إنه هيتفهم غلط، المرجو عدم التسرع، واللي عايزين يعملوا مشاكل ربنا يهديكم“.

”الناس اللي وصلتلي الموضوع ناس محترمة، باشكرهم مع احتراماتي لجميع الجماهير متتسرعوش، واللي عايز يدخل في حبي للرجاء أو انتمائي لبلدي، معندوش حق وشكراً“.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا وإعلاميا بعد أن احتسب الحكم نادالا ركلة جزاء لصالح الأهلي أمام الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بناء على إشارة الجزائري مهدي عبيد حكم الفيديو.

كما سخر الحساب الرسمي لنادي الرجاء المغربي من طاقم التحكيم بقيادة الكونغولي جان جاك نادالا الذي أدار مباراة الفريق ضد الأهلي المصري، مساء السبت، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت السخرية اعتراضا على احتساب ندالا ركلتي جزاء لصالح الأهلي في المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف في جولة الذهاب من ربع نهائي دوري الأبطال.

ونشر الرجاء عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ صورة لندالا، بالإضافة للجزائري مهدي عبيد، حكم تقنية الفيديو ”VAR“، والمصري محمد نصر مخرج المباراة، مكتوبا عليها ”أفضل لاعبي اللقاء“.

وأهدر الأهلي حامل اللقب ركلة جزاء وسلسلة من الفرص السهلة، ليخرج بفوز ضعيف بنتيجة 2-1 على ضيفه الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

ويكفي الرجاء الفوز بهدف نظيف على أرضه الأسبوع المقبل لبلوغ قبل النهائي والإطاحة بالفريق الفائز بآخر لقبين.