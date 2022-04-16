الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

يخوض الأهلي المصري اختبارا صعبا مساء اليوم السبت أمام ضيفه الرجاء المغربي على ملعب الأهلي بمدينة السلام بالقاهرة في جولة الذهاب بدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتشهد هذه الجولة 3 مواجهات اليوم السبت تبدأ بلقاء بيترو أتلتيكو الأنغولي وضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي كما يلعب شباب بلوزداد الجزائري أمام ضيفه الوداد المغربي.

🔴وفد الرجاء المغربي يهدي الأهلي درع وقميص الفريق ويشيد بحفاوة الاستقبال 🇪🇬❤️🇲🇦 pic.twitter.com/5bt1UMvWdH — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 15, 2022

وانطلقت منافسات جولة الذهاب بدور الثمانية بالتعادل دون أهداف بين وفاق سطيف الجزائري وضيفه الترجي التونسي.

وترصد (إرم نيوز) أبرز ملامح المواجهة التي تجمع بين الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين الأهلي والرجاء في ملعب السلام بالقاهرة بصافرة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، وتنطلق في العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة 20:30 بتوقيت المغرب.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق عصام الشوالي بجانب قناة تايم سبورتس المصرية البث الأرضي.

مشوار الفريقين

تأهل الأهلي إلى ربع النهائي بعدما تخطى عقبة الحرس الوطني بطل النيجر بالتعادل 1-1 ثم الفوز في مصر بنتيجة 6-1 في دور الـ32.

واحتل الأهلي وصافة المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات (ثمن النهائي) بعدما جمع 10 نقاط بالفوز على المريخ السوداني بنتيجة 3-2 و3-1 والفوز على الهلال السوداني بنتيجة 1-0 والتعادل دون أهداف والخسارة ذهابا وإياباً أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنفس النتيجة 1-0.

وتأهل الرجاء إلى ربع النهائي بتخطيه عقبة أويلرز الليبيري بالفوز بنتيجة 2-0 ذهابا وإيابا.

وتصدر الرجاء المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة بالفوز ذهابا وإيابا على وفاق سطيف الجزائري بنفس النتيجة 1-0 كما فاز على أمازولو الجنوب أفريقي ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0 و1-0 كما تغلب على حوريا الغيني بنتيجة 1-0 وخسر في غينيا بنتيجة 2-1.

وفاز الأهلي بلقب دوري الأبطال 10 مرات وهو حامل لقب آخر نسختين كما حصد الرجاء اللقب القاري 3 مرات آخرها عام 1999.

بيتسو موسيماني | 🗣

"سنخوض مباراة صعبة غدًا أمام فريق الرجاء المغربي، في دور ربع النهائي لدوري الأبطال وهناك فريق واحد فقط سوف يتأهل إلى الدور نصف النهائي من خلال مجموع لقاءي الذهاب والعودة، لدينا من الخبرة ما يكفي للتعامل مع مرحلة ربع النهائي وتحقيق أهدافنا"🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/aYLpY329Jd — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 15, 2022

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات الفريقين في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري عام 1996 في المباراة النهائية وفاز الأهلي بنتيجة 3-1 ثم تغلب الأهلي بنتيجة 2-0 في بطولة النخبة العربية عام 1997.

وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات (ربع النهائي) بدوري أبطال أفريقيا 1999 وفاز الرجاء في القاهرة بنتيجة 1-0 وتعادلا بنتيجة 1-1.

وتجدد اللقاء بين الفريقين بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2002 وفاز الرجاء بنتيجة 2-1 وتعادلا في القاهرة بنتيجة 3-3.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2005 وفاز الأهلي بنتيجة 1-0 وتعادلا بنتيجة 1-1.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 22 ديسمبر الماضي في كأس السوبر الأفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز الأهلي بركلات الترجيح.

📋| اليكم قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا🦅💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/1JBLzlmH1A — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 14, 2022

أسلحة الأهلي

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه قبل الذهاب إلى المغرب لخوض مباراة الإياب في معقل الرجاء ووسط جماهيره.

وقال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يدرك جيداً صعوبة المواجهة ضد الرجاء الذي سبق أن واجهه في مباراة السوبر الأفريقي.

وأشار إلى أن وصافة الأهلي في دور المجموعات لا تقلل من فرصه في التأهل مؤكداً أن الرجاء منافس قوي ومميز ومدربه رشيد الطوسي على علاقة صداقة معه.

ويغيب عن الأهلي بدر بانون لإصابته بفيروس كورونا ورامي ربيعة للإصابة كما تحيط الشكوك بجاهزية علي معلول الظهير الأيسر لشكواه من آلام في العضلة الضامة.

🇪🇬 الأهلي 🆚 الرجاء 🇲🇦

🏟️ ستاد السلام

🏆 الدور ربع النهائي من #TotalEnergiesCAFCL

⌚ 20:00 GMT من يحسم اللقاء؟ 🤔 pic.twitter.com/qffq4BiNsf — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 16, 2022

ويعتمد الأهلي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه رباعي الدفاع محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وكريم فؤاد وأيمن أشرف.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره المالي أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وفي الهجوم حسين الشحات ”أحمد عبدالقادر“ وبيرسي تاو ومحمد شريف.

وقال أسامة عرابي نجم ومدرب الأهلي الأسبق لشبيكة ”إرم نيوز“ إن المباراة صعبة للغاية خاصة أن الأهلي ليس في أفضل أحواله وربما تكون الخسارة أمام المصري دافعاً لتقديم صورة مختلفة في مباراة الرجاء.

وأوضح أن الطريقة الأفضل في رأيه للأهلي 4-2-3-1 ومنح أفشة الحرية في وسط الملعب والاستفادة من سرعات الجناحين سواء عبد القادر يساراً أو بيرسي تاو أو حسين الشحات يميناً بجانب محمد شريف وتحركاته خلف الخطوط.

أوراق الرجاء

يسعى الرجاء لتحقيق نتيجة طيبة في القاهرة كما أن مدربه رشيد الطوسي رفع راية التحدي مؤكداً انه جاء للقاهرة من أجل الفوز.

وأشار الطوسي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إلى أن الشوط الأول في القاهرة والشوط الثاني الحاسم سيكون في المغرب وبالتالي فالرجاء يجب أن يلعب بكامل تركيزه في اللقاءين.

وأكد أن الرجاء لن ينخدع بنغمة تراجع الأهلي وتلقيه أول خسارة بالدوري المصري مؤخراً موضحاً أن لكل مباراة ظروفها وأن لقاء الأهلي سيكون صعباً على الفريقين.

ويغيب عن الرجاء محمد ناهيري للإيقاف وزكريا الوردي للإصابة.. ويعتمد الطوسي على الأرجح على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أنس الزنيتي، وأمامه رباعي خط الدفاع مروان هدهودي وجمال حركاس وعبدالإله مدكور وعبدالجليل جبيرة.

ويقود خط الوسط محمد زريدة وبجواره فابريس نجوما ومحمد المكعازي وفي الهجوم حميد أحداد وزكريا الهبطي ومحسن متولي.

وقال التونسي لسعد الشابي مدرب الرجاء السابق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الرجاء مرشح بقوة لمواصلة المشوار بدوري الأبطال وربما تكون فرصه أقوى من الأهلي إذا استمرت أخطاء الدفاع التي ظهرت في خطوط الأهلي.

وأشار إلى أن الأهلي فريق منظم وقوي ويستطيع إحراز الأهداف من أنصاف الفرص كما أن الرجاء لديه قدرات هجومية مميزة وإيقاع سريع ويستطيع هز شباك الأهلي.